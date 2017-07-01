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خطـــير:العثور على نادلة في عمر الزهور جثة هامدة بالصخيرات

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 17:25 خطـــير:العثور على نادلة في عمر الزهور جثة هامدة بالصخيرات | حوادث و حقوق
خطـــير:العثور على نادلة في عمر الزهور جثة هامدة بالصخيرات
اهتزت منطقة الكاربون، خلال الأسبوع الجاري، على وقع خبر مؤلم، يتمثل في العثور على فتاة في عقدها الثاني جثة هامدة داخل منزل تكتريه رفقة شقيقتها.

"شوف تيفي":

اهتزت منطقة الكاربون، خلال الأسبوع الجاري، على وقع خبر مؤلم، يتمثل في العثور على فتاة في عقدها الثاني جثة هامدة داخل منزل تكتريه رفقة شقيقتها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بـ "مريم.م" المنحدرة من مدينة بنسليمان والتي تعمل كنادلة بإحدى المقاهي بمدينة الصخيرات، عثر عليها جثة هامدة داخل أحد المنازل، وتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان مباشرة بعد توصلها بإخبارية في الموضوع.

وأضاف المصدر ذاته أن جثة الفتاة تم نقلها من طرف سيارة تابعة للوقاية المدنية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي باشراف من النيابة العامة، وذلك للكشف عن ملابسات وفاتها وإن كان للأمر علاقة بجريمة قتل أو انتحار.

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