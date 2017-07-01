فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شابين في حالة سكر طافح فارقا الحياة بطريقة بشعة+تفاصيل ﻿

فارق شابان الحياة خلال الأسبوع الجاري بالهند، بطريقة جد بشعة، ويتعلق الأمر بـ ''عمران جاردي'' البالغ من العمر قيد حياته 25 عاما، وصديقه براساد راثود 21 عامابعد أن قفزا من أعالي شلالات أمبولي في الهند،

"شوف تيفي"

فارق شابان الحياة خلال الأسبوع الجاري بالهند، بطريقة جد بشعة، ويتعلق الأمر بـ "عمران جاردي" البالغ من العمر قيد حياته 25 عاما، وصديقه براساد راثود 21 عامابعد أن قفزا من أعالي شلالات أمبولي في الهند، وهما في حالة سكر طافح

وحسب وكالة "سبوتينك" الروسية فإن مقطع الفيديو، يظهر جادري وراثود وهم يعبران الحواجز المعدنية بجانب شلالات أمبولي إلى المنطقة الخطرة، بينما يتعالى الصياح من زملائهم والمتواجدين بالمكان لحثهم على التوقف عن حماقتهما، لكن الصيحات راحت أدراج الرياح ليقفز الشابان إلى الهاوية.

وأضافت الوكالة الروسية أن صحيفة "نيو إنديا إكسبريس" الهندية، نشرت إعلانا عن فقدان الشابين في منطقة كافاليسد، ويعمل الشابان في مزرعة دواجن في جادينجلاج في ولاية مهاراشترا الهندية، وكان يقومان برحلة سياحية إلى أمبولي برفقة زملائهم.