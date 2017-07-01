 فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شابين في حالة سكر طافح فارقا الحياة بطريقة بشعة+تفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة وفاة سجين قيل أنه أضرب عن الطعام ببني ملال | حوادث و حقوق

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة وفاة سجين قيل أنه أضرب عن الطعام ببني ملال

بالصورة.. فنان مغربي تزوج..وها شنو قال على مرتو | ثقافة و فنون

بالصورة.. فنان مغربي تزوج..وها شنو قال على مرتو

رضوان بن عبد السلام: مسيلمة الكذاب فاتح صفحة مزورة بإسمي وكاتب عليها أن هذه الصفحة هي الرسمية | مجتمع

رضوان بن عبد السلام: ''مسيلمة الكذاب فاتح صفحة مزورة بإسمي وكاتب عليها أن هذه الصفحة هي الرسمية ''

بالصورة..بعدما تم وصف أغنيتها بـ الشوهة: اليوتيوب يحذف أغنية الطاكسي للراقصة نور | ثقافة و فنون

بالصورة..بعدما تم وصف أغنيتها بـ ''الشوهة'': اليوتيوب يحذف أغنية الطاكسي للراقصة نور

رغم دسائس البوليساريو وحلفائها..سفينتان محملتان بالفوسفاط تغادر ميناء العيون نحو السوق الدولية | بوليتيك

رغم دسائس البوليساريو وحلفائها..سفينتان محملتان بالفوسفاط تغادر ميناء العيون نحو السوق الدولية

خطـــير:العثور على نادلة في عمر الزهور جثة هامدة بالصخيرات | حوادث و حقوق

خطـــير:العثور على نادلة في عمر الزهور جثة هامدة بالصخيرات

فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شابين في حالة سكر طافح فارقا الحياة بطريقة بشعة+تفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شابين في حالة سكر طافح فارقا الحياة بطريقة بشعة+تفاصيل

فضيحة..شيخ يمارس الرقية الشرعية حاول إغراء النساء من زبنائه بممارسة الجنس ..وها شنو وقع ليه | دولي

فضيحة..شيخ يمارس الرقية الشرعية حاول إغراء النساء من زبنائه بممارسة الجنس ..وها شنو وقع ليه

تفاصيل جديدة في قضية وفاة راقصة مصرية شهيرة من أصول مغربية خلال عملية جراحية و هذا ما قامت به الشرطة | دولي

تفاصيل جديدة في قضية وفاة راقصة مصرية شهيرة من أصول مغربية خلال عملية جراحية و هذا ما قامت به

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شابين في حالة سكر طافح فارقا الحياة بطريقة بشعة+تفاصيل

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 17:23 فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شابين في حالة سكر طافح فارقا الحياة بطريقة بشعة+تفاصيل | حوادث و حقوق
فيديو ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: شابين في حالة سكر طافح فارقا الحياة بطريقة بشعة+تفاصيل
فارق شابان الحياة خلال الأسبوع الجاري بالهند، بطريقة جد بشعة، ويتعلق الأمر بـ ''عمران جاردي'' البالغ من العمر قيد حياته 25 عاما، وصديقه براساد راثود 21 عامابعد أن قفزا من أعالي شلالات أمبولي في الهند،

"شوف تيفي"

فارق شابان الحياة خلال الأسبوع الجاري بالهند، بطريقة جد بشعة، ويتعلق الأمر بـ "عمران جاردي" البالغ من العمر قيد حياته 25 عاما، وصديقه براساد راثود 21 عامابعد أن قفزا من أعالي شلالات أمبولي في الهند، وهما في حالة سكر طافح

وحسب وكالة "سبوتينك" الروسية فإن مقطع الفيديو، يظهر جادري وراثود وهم يعبران الحواجز المعدنية بجانب شلالات أمبولي إلى المنطقة الخطرة، بينما يتعالى الصياح من زملائهم والمتواجدين بالمكان لحثهم على التوقف عن حماقتهما، لكن الصيحات راحت أدراج الرياح ليقفز الشابان إلى الهاوية.

وأضافت الوكالة الروسية أن صحيفة "نيو إنديا إكسبريس" الهندية، نشرت إعلانا عن فقدان الشابين في منطقة كافاليسد، ويعمل الشابان في مزرعة دواجن في جادينجلاج في ولاية مهاراشترا الهندية، وكان يقومان برحلة سياحية إلى أمبولي برفقة زملائهم.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السكر الروسية الحجواجز حالة سكر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة وفاة سجين قيل أنه أضرب عن الطعام ببني ملال | حوادث و حقوق

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة وفاة سجين قيل أنه أضرب عن الطعام ببني ملال

خطـــير:العثور على نادلة في عمر الزهور جثة هامدة بالصخيرات | حوادث و حقوق

خطـــير:العثور على نادلة في عمر الزهور جثة هامدة بالصخيرات

بالصورة..رموك ديال البطاطا تقلب في تاوريرت | حوادث و حقوق

بالصورة..رموك ديال البطاطا تقلب في تاوريرت

بالصور..مياه شاطئ طانطان تلقي حوتا كبيرا | حوادث و حقوق

بالصور..مياه شاطئ طانطان تلقي حوتا كبيرا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: أيمن السرحاني يكشف لشوف تيفي عن سر حياة لي كايغني عليها | بــووز
منذ 50 دقيقة

بالفيديو: أيمن السرحاني يكشف لشوف تيفي عن سر حياة لي كايغني عليها

من طنجة..في قلب أكبر باخرة بالمغرب..خدمات و امتيازات خاصة للمسافرين | مال و أعمال

من طنجة..في قلب أكبر باخرة بالمغرب..خدمات و امتيازات خاصة للمسافرين

أيمن السرحاني في أول خروج إعلامي لشوف تيفي:أنا مغربي ماشي جزائري | خارج البلاطو

أيمن السرحاني في أول خروج إعلامي لشوف تيفي:أنا مغربي ماشي جزائري

بالفيديو: العثماني يعلن إستعداده التخلي عن الحكومة بقرار حزبي | خارج البلاطو

بالفيديو: العثماني يعلن إستعداده التخلي عن الحكومة بقرار حزبي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة وفاة سجين قيل أنه أضرب عن الطعام ببني ملال | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة وفاة سجين قيل أنه أضرب عن الطعام ببني ملال

بالصورة.. فنان مغربي تزوج..وها شنو قال على مرتو | ثقافة و فنون

بالصورة.. فنان مغربي تزوج..وها شنو قال على مرتو

رضوان بن عبد السلام: مسيلمة الكذاب فاتح صفحة مزورة بإسمي وكاتب عليها أن هذه الصفحة هي الرسمية | مجتمع

رضوان بن عبد السلام: ''مسيلمة الكذاب فاتح صفحة مزورة بإسمي وكاتب عليها أن هذه الصفحة هي الرسمية ''

بالصورة..بعدما تم وصف أغنيتها بـ الشوهة: اليوتيوب يحذف أغنية الطاكسي للراقصة نور | ثقافة و فنون

بالصورة..بعدما تم وصف أغنيتها بـ ''الشوهة'': اليوتيوب يحذف أغنية الطاكسي للراقصة نور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.