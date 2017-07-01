 فضيحة..شيخ يمارس الرقية الشرعية حاول إغراء النساء من زبنائه بممارسة الجنس ..وها شنو وقع ليه ﻿
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فضيحة..شيخ يمارس الرقية الشرعية حاول إغراء النساء من زبنائه بممارسة الجنس ..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 17:22 فضيحة..شيخ يمارس الرقية الشرعية حاول إغراء النساء من زبنائه بممارسة الجنس ..وها شنو وقع ليه | دولي
فضيحة..شيخ يمارس الرقية الشرعية حاول إغراء النساء من زبنائه بممارسة الجنس ..وها شنو وقع ليه
قررت المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الجاري، سجن راق مدة سنة ونصف، والجلد 200 جلدة متفرقة، وذلك بعد اتهامه بمحاولة التغرير بعدد من النساء لإقامة علاقات جنسية معهن.

"شوف تيفي":

قررت المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الجاري، سجن راق مدة سنة ونصف، والجلد 200 جلدة متفرقة، وذلك بعد اتهامه بمحاولة التغرير بعدد من النساء لإقامة علاقات جنسية معهن.

وحسب وسائل إعلام سعودية، يومه الجمعة، فإن المحكمة اتهمت المعني بالأمر بعدة تهم من بينها ممارسة الرقية الشرعية بدون ترخيص، واستغلالها في التغرير بالنساء، مؤكدة بأنه اعترف بمحاولة إقامة علاقات محرمة مع النساء عن طريق استدراجهن برسائل نصية من خلال الهاتف النقال.

وأوضحت ذات المصادر أن المتهم ادعى أن ممارسته الرقية الشرعية دون ترخيص كانت ابتغاء للأجر من الله، وأن مراسلاته مع النساء رغبة منه بالزواج من ثانية، غير أن المحكمة لم تأخذ بكلامه لعدم تمكنه إثبات ذلك، إضافة لإدلاء شخصين بشهادتهما ضده.

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