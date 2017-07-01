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تفاصيل جديدة في قضية وفاة راقصة مصرية شهيرة من أصول مغربية خلال عملية جراحية و هذا ما قامت به الشرطة

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 17:13 تفاصيل جديدة في قضية وفاة راقصة مصرية شهيرة من أصول مغربية خلال عملية جراحية و هذا ما قامت به الشرطة | دولي
تفاصيل جديدة في قضية وفاة راقصة مصرية شهيرة من أصول مغربية خلال عملية جراحية و هذا ما قامت به الشرطة
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية، الطب الشرعي بتشريح جثة الراقصة المصرية من أصول مغربية ''غزل''، للكشف عن ظروف وملابسات وفاتها عقب إجرائها عملية جراحية داخل مستشفى خاص بحدائق الأهرام .

"شوف تيفي"

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية، الطب الشرعي بتشريح جثة الراقصة المصرية من أصول مغربية "غزل"، للكشف عن ظروف وملابسات وفاتها عقب إجرائها عملية جراحية داخل مستشفى خاص بحدائق الأهرام .

وحسب وسائل إعلام مصرية، يومه الجمعة، فقد استمعت النيابة لأقوال والد المجني عليها، والذي اتهم المستشفى بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته، موضحة أن التحقيقات الأولية أن المجني عليها توفيت نتيجة خطأ في التخدير، أثناء قيامها بإجراء عملية تجميل، لكن وسائل إعلام أخرى، أوضحت أن وفاتها كانت خلال إجرائها لعميلة إجهاض.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تقلى بلاغا من قسم شرطة الهرم، يفيد بوفاة راقصة تدعى "غزل" داخل مستشفى خاص بحدائق الاهرام، لتنتقل قوة أمنية برئاسة العميد إبراهيم المليجي مأمور قسم شرطة الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس المباحث، لموقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، ومناقشة مدير المستشفى عن سبب حدوث الواقعة، واتهم والد المجني عليها المستشفى بالتسبب في وفاة ابنته، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي أصدرت قراراتها بإيقاف الطبيب المشرف على العملية وبعض الممرضات.

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المغرب شوف تيفي عملية جراحية حدائق الهرم المباحث غزل

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