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فيديو يشعل الفايسبوك..شاب مغربي تزوج بسيدة مسنة بفرنسا مقاداش تزيد..وها شنو قالوا المغاربة

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 17:06 فيديو يشعل الفايسبوك..شاب مغربي تزوج بسيدة مسنة بفرنسا مقاداش تزيد..وها شنو قالوا المغاربة | مجتمع
فيديو يشعل الفايسبوك..شاب مغربي تزوج بسيدة مسنة بفرنسا مقاداش تزيد..وها شنو قالوا المغاربة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اللحظات التي أعقب عقد قران شاب مغربي بسيدة مسنة بإحدى الإدارات بفرنسا.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اللحظات التي أعقب عقد قران شاب مغربي بسيدة مسنة بإحدى الإدارات بفرنسا.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان الشاب المغربي وزوجته الفرنسية التي تتحرك بصعوبة، محاطين بمجموعة من المغاربة الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بهذا الزواج.

وتفاعل آلاف المغاربة مع هذا الفيديو، حيث عبر البعض عن استغرابهم الشديد من زواج شاب في عمر الزهور بسيدة كبيرة في السن ، موضحين أن هناك احتمالا إلى أن رغبة الشاب في الحصول على أوراق الإقامة سببا وراء قبوله الزواج بسيدة أجنبية بينهما فارق كبير بالسن، في حين أشار آخرون بأن الشاب قد يكون مقيما بطريقة شريعة بفرنسا وزواجه بالمسنة قد يكون بعد علاقة حب جمعت بينهما .

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