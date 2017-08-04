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رسميا وبالوثيقة..هذه هي حقيقة منع كلية بمراكش الطلبة والطالبات من الجلوس على انفراد

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 16:56 رسميا وبالوثيقة..هذه هي حقيقة منع كلية بمراكش الطلبة والطالبات من الجلوس على انفراد | مجتمع
رسميا وبالوثيقة..هذه هي حقيقة منع كلية بمراكش الطلبة والطالبات من الجلوس على انفراد
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، ببيان عبارة عن توضيح للرأي العام صادر عن جامعة القاضي عياض بمراكش، نفت من خلاله الجمعيات نشرها إعلانا باسم كلية العلوم القانونية والاقتصادية، يمنع الطلبة والطالبات من

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الجمعة، ببيان عبارة عن توضيح للرأي العام صادر عن جامعة القاضي عياض بمراكش، نفت من خلاله الجمعيات نشرها إعلانا باسم كلية العلوم القانونية والاقتصادية، يمنع الطلبة والطالبات من الجلوس على انفراد.

وأكدت رئاسة الجامعة بأن المنشور المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة وغير صادر عن أي مؤسسة من تابعة للجامعة، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء للقضاء لمتابعة الجهات التي تقف وراء هذا الإعلان الكاذب والمفبرك والتي تروج له دون التحقق من صحته.

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