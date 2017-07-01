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هذا هو مصير السعودي سفاح القطط

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 16:29 هذا هو مصير السعودي سفاح القطط | دولي
هذا هو مصير السعودي سفاح القطط
ألقت الشرطة السعودية القبض على السعودي المعروف بـ سفاح القطط الذي أقدم على قتل القطط في الشارع الأسبوع الجاري.

''شوف تيفي''

ألقت الشرطة السعودية القبض على السعودي المعروف بـ سفاح القطط الذي أقدم على قتل القطط في الشارع الأسبوع الجاري.

وحسب ما كشف عنه موقع " عاجل " السعودي فإن النيابة العامة وبعد التحقيق مع الجاني إخلاء سبيله أمس الخميس، بالكفالة الحضورية، ‏على أن ‏تُستكمل التحقيقات في وقت لاحق.

هذا وأضافت المصادر ذاتها، أن الشرطة السعودية تكفلت ‏بحماية منزل أسرة المعني بالأمر ‏من أي اعتداء، ‏بعدما تعرضت مجموعة من سيارتهم للتكسير والتخريب.

تجدر الإشارة، إلى أن الشاب نشر عبر المواقع التواصلية، مقطع فيديو في مدينة جدة يتباهى بترصده للقطط وقتلها عبر بندقية صيد، يزعم أنها تتسبب في اتساخ سيارته.

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مصير سعودي سفاح قطط

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