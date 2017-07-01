مثير:تسريب تسجيلات للأميرة ديانا تتحدث عن حياتها الجنسية مع الأمير تشارلز ﻿

من المنتظر أن يبث التلفزيون البريطاني ، يوم الأحد المقبل ، تسجيلات للأميرة الراحلة ديانا وهي تتحدث بصراحة عن حياتها الجنسية مع الأمير تشارلز وحزنها على الانهيار المدوي لزوجها

"شوف تيفي"

من المنتظر أن يبث التلفزيون البريطاني ، يوم الأحد المقبل ، تسجيلات للأميرة الراحلة ديانا وهي تتحدث بصراحة عن حياتها الجنسية مع الأمير تشارلز وحزنها على الانهيار المدوي لزوجها

ديانا الزوجة الأولى لولي العهد البريطاني ، عن عمر 36 عاما في باريس يوم031 غشت 1997، بعد أن تحطمت سيارة ليموزين كانت تقلها وعشيقها دودي الفايد في نفق أثناء محاولتها الهروب من مصورين كانوا يطاردونهما بدراجات نارية

ومن المعلوم أن ديانا كانت تبلغ العمر 19 عاما ، عندما ارتبطت بتشارلز عام 1981 لكن زواجهما انهار ، وألقت ديانا باللوم على كاميلا باركر بولز، التي كانت عشيقة لتشالز، ثم أصبحت زوجته ، في انهيار زواجها

وحسب مصدر " الأحداث المغربية " في عددها اليوم ، فإنه من المقرر عرض الفيلم الوثائقي لديانا بالتزامن مع الذكرى العشرين لوفاتها ، وأفاد المصدر ذاته أن القناة الرابعة ستعرض لقطات لديانا وهي تتحدث عن زواجها خلال جلسات تم تسجيلها مع مدرب على مهارات الخطابة، وتتضمن اللقطات حوارا لديانا وهي تتحدث عن حياتها الجنسية مع تشارلز .