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طقس جد حار غدا السبت يصل إلى 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 15:43 طقس جد حار غدا السبت يصل إلى 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
طقس جد حار غدا السبت يصل إلى 47 درجة بهذه المناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن يكون الطقس حارا بالسهول الداخلية والسايس وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، فضلا عن تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن يكون الطقس حارا بالسهول الداخلية والسايس وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، فضلا عن تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل، مرفوقة أحيانا بكتل ضبابية أو ضباب محلي.

وستنمو سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد خلال الزوال فوق مرتفعات الأطلس وستمتد فيما بعد نحو السهول المجاورة ومن المحتمل محليا نحو السهول الأطلسية الوسطى عند المساء.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة مع تناثر حبات رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وشرقية إلى جنوبية بالسفوح الجنوبية الشرقية ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و33 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبالسهول الغربية للأطلس وداخل منطقة سوس، وما بين 23 و28 درجة بالسواحل المتوسطية وبمنطقة طنجة وبالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل الأطلسية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 43 و47 درجة بالسهول غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 39 و43 درجة بالسايس وداخل منطقة الغرب واللوكوس والشاوية والشياضمة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و39 درجة بالريف والمنطقة الشرقية وداخل دكالة وعبدة وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و33 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية وما بين طرفاية والكويرة، وهائجا في باقي السواحل.

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