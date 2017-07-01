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عاجل وبالفيديو.. رئيس الحكومة السابق بنكيران في صحة جيدة بعد الوعكة الصحية

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 15:26 عاجل وبالفيديو.. رئيس الحكومة السابق بنكيران في صحة جيدة بعد الوعكة الصحية | بوليتيك
عاجل وبالفيديو.. رئيس الحكومة السابق بنكيران في صحة جيدة بعد الوعكة الصحية
كشف فريد تيتي السائق الشخص لرئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، أن هذا الأخير في حالة صحية جيدة، مشيرا إلى أن هاتفه وهاتف الرجل الأول بحزب المصباح تلقيا عددا

"شوف تيفي"

كشف فريد تيتي السائق الشخص لرئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، أن هذا الأخير في حالة صحية جيدة، مشيرا إلى أن هاتفه وهاتف الرجل الأول بحزب المصباح تلقيا عددا كبيرا من الاتصالات مباشرة بعد نشر وسائل إعلام خبر إصابة بنكيران بوعكة صحية.

وكتب التيتي في تدوينته التي نشرها على حسابه بالفايسبوك والتي أرفقها بفيديو ظهر خلاله بنكيران في حالة صحية جيدة: "بنكيران بخير وعلى خيرعلى اثر تداول بعض وسائل الاعلام لخبر زيارة الاستاذ عبد الاله بنكيران لاحدى المصحات الطبية بالرباط بدأ هاتفه وهاتفي يتلقى سيلا كبيرا من المكالمات للاستفسار والاطمئنان على صحته مما جعل التفاعل معها كلها أمرا مستعصيا.أود أن أخبر الجميع أن الاستاذ عبد الاله بخير وعلى خير والحمد لله"

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