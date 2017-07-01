 فيديو يهز المغاربة بالفايسبوك: لقمة الخبز صعيبة بزاف..عامل بناء يسقط من مبنى سكني ويفارق الحياة بطريقة بشعة ﻿
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فيديو يهز المغاربة بالفايسبوك: لقمة الخبز صعيبة بزاف..عامل بناء يسقط من مبنى سكني ويفارق الحياة بطريقة بشعة

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 15:17 فيديو يهز المغاربة بالفايسبوك: لقمة الخبز صعيبة بزاف..عامل بناء يسقط من مبنى سكني ويفارق الحياة بطريقة بشعة | حوادث و حقوق
فيديو يهز المغاربة بالفايسبوك: لقمة الخبز صعيبة بزاف..عامل بناء يسقط من مبنى سكني ويفارق الحياة بطريقة بشعة
نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم ومؤلم، يوثق لحظة مفارقة عامل بناء بإحدى المدن المغربية الحياة وهو غارق في بحر من الدماء، عقب سقوطه من أعلى عمارة سكنية خلال

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم ومؤلم، يوثق لحظة مفارقة عامل بناء بإحدى المدن المغربية الحياة وهو غارق في بحر من الدماء، عقب سقوطه من أعلى عمارة سكنية خلال مزاولة عمله.

وبعبارة "لقمة الخبز صعيبة بزاف"، تفاعل النشطاء المغاربة مع هذا الفيديو المؤلم، حيث أكد الجميع أن عمال البناء، يعملون في طروف لا تتوفر فيها شرط السلامة، وبالتالي فإن صعودهم لارتفاع كبير دون هذه الشروط يجعلهم عرضة للسقوط ومفارقة الحياة بطريقة بشعة، كما هو حال الشاب الظاهر بالفيديو.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج الفيديو مع المادة الإخبارية نظرا لبشاعة مشاهده التي تدمي القلوب وتهز النفوس.

 

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