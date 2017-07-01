صادم ..جريمة قتل بشعة بإنزكان بسبب قطعة ''خبز'' ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بإنزكان بتنسيق مع نظيرتها بأيت ملول، أمس الخميس 3 غشت، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى



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تمكنت فرقة الشرطة القضائية بإنزكان بتنسيق مع نظيرتها بأيت ملول، أمس الخميس 3 غشت، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت.



وكشف مصدر مطلع، أن مصالح الأمن بإنزكان تلقت بحر الأسبوع الماضي، إخبارية من مواطنين تفيد بتعرض شخص لطعنات قاتلة وسط المحطة الطرقية للمدينة، حيث قامت على الفور بمجموعة من التحريات والأبحاث الميدانية مكنت من تشخيص هوية الهالك، وهو من المتشردين الذين يقيمون بالمحطة الطرقية، قبل أن يتم فتح بحث حول ملابسات الحادث قادت إلى تحديد هوية الجاني وإيقافه.



ووفق ذات المصدر، فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، بحي ''سيدي ميمون'' بأيت ملول، إثر عملية أمنية مشتركة بين مصالح أمن إنزكان وأيت ملول، وذلك عقب تفعيل سلسلة من التحريات والأبحاث الميدانية.



وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن الضحية تقدم نحو الجاني الذي كان بصدد تناول وجبة خفيفة وطالبه بمبلغ مالي لاقتناء ''شطيرة خبز''، قبل أن يتطور الأمر إلى ملاسنات ومشاداة، استل على إثرها الجاني سكينا كان بحوزته ووجه به طعنات قاتلة للضحية.



وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.





