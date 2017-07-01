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قطر تمنح الإقامة الدائمة للأطر المغربية وتستثني أصحاب المهن والمستخدمين البسطاء

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 14:14 قطر تمنح الإقامة الدائمة للأطر المغربية وتستثني أصحاب المهن والمستخدمين البسطاء | دولي
قطر تمنح الإقامة الدائمة للأطر المغربية وتستثني أصحاب المهن والمستخدمين البسطاء
كشف أحد العمال المغاربة المنحدر من إقليم تارودانت، أن الحكومة القطرية لن تمنح الإقامة الدائمة لجميع المغاربة العاملين في المؤسسات والمقاولات القطرية حسب مايتم ترويجه بشكل واسع.


بوليتيك
شوف تيفي

كشف أحد العمال المغاربة المنحدر من إقليم تارودانت، أن الحكومة القطرية لن تمنح الإقامة الدائمة لجميع المغاربة العاملين في المؤسسات والمقاولات القطرية حسب مايتم ترويجه بشكل واسع.

وأضاف المهاجر المغربي بقطر، أن القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة القطرية يوم الأربعاء الماضي بمنح الإقامة الدائمة، لن يشمل الجميع، وأنه بمجرد الإنتهاء من المدة المحددة في عقد العمل، يغادر المستخدمون قطر نحو بلادهم، وإنتظار فرصة عمل أخرى، في حين أن الأطر ذات التكوين العالي، سيستفيدون من الإقامة الدائمة لحاجة مؤسسات قطر لخدماتهم ومنهم العشرات من المغاربة على حد قوله.

وفي ذات السياق، أوضحت وسائل الإعلام القطرية الرسمية أن القانون الجديد ينص على تقديم بطاقات الإقامة الدائمة "للأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وكذلك لذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.


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