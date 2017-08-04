مغربي شعل العافيا في مقهى بميلانو وهاعلاش ﻿

أقدم مهاجر مغربي على إشعال النار في أحد المقاهي بميلانو الأسبوع الجاري، وذلك بعدما رفض صاحبها تلبية طلباته.

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أقدم مهاجر مغربي على إشعال النار في أحد المقاهي بميلانو الأسبوع الجاري، وذلك بعدما رفض صاحبها تلبية طلباته.

وحسب ما كشف عنه موقع مغاربة إيطاليا، فإن المهاجر المغربي قام في حدود الساعة الحادية عشر صباحا بالتوجه إلى مقهى يتواجد جنوب ميلانو، ليدخل في عراك مع صاحب المقهى بعدما رفض هذا الأخير تلبية طلباته ومطالبته بتسديد الديون المتراكمة عليه.

وأضاف المصدر ذاته، أن المهاجر المغربي وأمام رفض صاحب المقهى لطلباته، أقدم على سكب البنزين في مدخل المقهى و إضرام النار بعد ذلك مما أحدث حالة من الهلع بين زبائن المقهى ووسط المارة.

هذا وبعد إشعارها بالواقعة، حلت بعين المكان السلطات الأمنية وإلقاء القبض على مرتكب الحريق وإحالته على العدالة، بينما قامت عناصر المطافئ بإخماد الحريق.