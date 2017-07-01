 جد صادم..مسخوط الوالدين كيسلخ الأم ديالو في تمارة وكايجري عليها من الدار ! ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جد صادم..مسخوط الوالدين كيسلخ الأم ديالو في تمارة وكايجري عليها من الدار ! | حوادث و حقوق

جد صادم..مسخوط الوالدين كيسلخ الأم ديالو في تمارة وكايجري عليها من الدار !

بالصورة..بعد إعلانها الإصابة بالمرض الخبيث: لبنى أبيضار غادي نبرا ونتاقم | ثقافة و فنون

بالصورة..بعد إعلانها الإصابة بالمرض الخبيث: لبنى أبيضار ''غادي نبرا ونتاقم''

شــاهد رائعة المرحوم محمد رويشة اناس اناس تلهب بلاطو قناة عربية بأداء رائع من المتألق حمزة نمرة !! | بووز

شــاهد رائعة المرحوم محمد رويشة اناس اناس تلهب بلاطو قناة عربية بأداء رائع من المتألق حمزة نمرة !!

بن كيران يزور الطبيب بعد وعكة صحية مفاجئة | بوليتيك

بن كيران يزور الطبيب بعد وعكة صحية مفاجئة

بشكل مفاجئ...بن كيران يعتذر عن الحضور للجلسة الإفتتاحية لمؤتمر طلبة البيجيدي | بوليتيك

بشكل مفاجئ...بن كيران يعتذر عن الحضور للجلسة الإفتتاحية لمؤتمر طلبة ''البيجيدي ''

بالصورة.. طليقة هشام بهلول تفجرها وتكشف أسرارا مثيرة عن حياتهما الشخصية..وبهلول يرد بهذه الطريقة | ثقافة و فنون

بالصورة.. طليقة هشام بهلول تفجرها وتكشف أسرارا مثيرة عن حياتهما الشخصية..وبهلول يرد بهذه الطريقة

!!تطور مهنة الموديلات الصينية يدهش العالم.... 30 صورة في 15 ثانية؟ | بووز

!!تطور مهنة الموديلات الصينية يدهش العالم.... 30 صورة في 15 ثانية؟

العثماني يعلن إستعداده التخلي عن الحكومة بقرار حزبي | بوليتيك

العثماني يعلن إستعداده التخلي عن الحكومة بقرار حزبي

فيديو لحظة اعتقال آسيوي بعد مطاردة بوليسية مثيرة انتهت بإطلاق الرصاص بمراكش | بووز

فيديو لحظة اعتقال آسيوي بعد مطاردة بوليسية مثيرة انتهت بإطلاق الرصاص بمراكش

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

جد صادم..مسخوط الوالدين كيسلخ الأم ديالو في تمارة وكايجري عليها من الدار !

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 13:21 جد صادم..مسخوط الوالدين كيسلخ الأم ديالو في تمارة وكايجري عليها من الدار ! | حوادث و حقوق
جد صادم..مسخوط الوالدين كيسلخ الأم ديالو في تمارة وكايجري عليها من الدار !
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها يومه الجمعة، أن سيدة مسنة، تحولت حياتها في الآونة الأخيرة لجحيم، بسبب قيام ابنها بالاعتداء عليها بالضرب بالإضافة إلى إهانتها بكلمات نابية بشكل يومي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها يومه الجمعة، أن سيدة مسنة، تحولت حياتها في الآونة الأخيرة لجحيم، بسبب قيام ابنها بالاعتداء عليها بالضرب بالإضافة إلى إهانتها بكلمات نابية بشكل يومي.

وأوضح المصدر ذاته أن الابن، أقدم كذلك على طرد والدته من المنزل الذي يشتركان في امتلاكه و يوجد على مستوى حي النصر، مضيفا أن الأم المكلومة،ـ اضطرت إلى الرحيل لمنزل شقيقتها من أجل الاستقرار ولتجنب جبروت ابنها.

وأكد ذات المصدر أن الابن، كاد قبل أيام أن ينهي حياة والدته، بعد أن ألقى بها من سلم الدرج، وذلك بعد نقاش حاد بينهما، بعد أن طالبها بالتكفل بدفع فاتورة الماء والكهرباء.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سيدة مسنة حي النصر تمارة الأم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المصالح الأمنية بفاس تشن حربا على المجرمين و دور الدعارة | حوادث و حقوق

المصالح الأمنية بفاس تشن حربا على المجرمين و دور الدعارة

فيديو يشعل الفايسبوك..وهاذ شي اللي بقا: فتاة على دراجة نارية عندها جنوية تتزعم عصابة شفارة بمراكش | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفايسبوك..وهاذ شي اللي بقا: فتاة على دراجة نارية عندها جنوية تتزعم عصابة شفارة بمراكش

حادثة سير خطيرة بأركمان ترسل شخصين إلى المستعجلات | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بأركمان ترسل شخصين إلى المستعجلات

خطير.. حارس ليلي يسقط من عمارة في طور البناء بوجدة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير.. حارس ليلي يسقط من عمارة في طور البناء بوجدة وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أيمن السرحاني في أول خروج إعلامي لشوف تيفي:أنا مغربي ماشي جزائري | خارج البلاطو
منذ 35 دقيقة

أيمن السرحاني في أول خروج إعلامي لشوف تيفي:أنا مغربي ماشي جزائري

بالفيديو: العثماني يعلن إستعداده التخلي عن الحكومة بقرار حزبي | خارج البلاطو

بالفيديو: العثماني يعلن إستعداده التخلي عن الحكومة بقرار حزبي

الحصاد اليومي: بودريقة يفجرها في وجه المنخرطين وفوزي لقجع | حصاد اليوم

الحصاد اليومي: بودريقة يفجرها في وجه المنخرطين وفوزي لقجع

خبر اليوم:تفاصيل تشييع جثمان شهيد الواجب الجندي هشام أمهريط الذي قضى في مهمة إنسانية | خبر اليوم

خبر اليوم:تفاصيل تشييع جثمان شهيد الواجب الجندي هشام أمهريط الذي قضى في مهمة إنسانية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

جد صادم..مسخوط الوالدين كيسلخ الأم ديالو في تمارة وكايجري عليها من الدار ! | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

جد صادم..مسخوط الوالدين كيسلخ الأم ديالو في تمارة وكايجري عليها من الدار !

بالصورة..بعد إعلانها الإصابة بالمرض الخبيث: لبنى أبيضار غادي نبرا ونتاقم | ثقافة و فنون

بالصورة..بعد إعلانها الإصابة بالمرض الخبيث: لبنى أبيضار ''غادي نبرا ونتاقم''

شــاهد رائعة المرحوم محمد رويشة اناس اناس تلهب بلاطو قناة عربية بأداء رائع من المتألق حمزة نمرة !! | بووز

شــاهد رائعة المرحوم محمد رويشة اناس اناس تلهب بلاطو قناة عربية بأداء رائع من المتألق حمزة نمرة !!

بن كيران يزور الطبيب بعد وعكة صحية مفاجئة | بوليتيك

بن كيران يزور الطبيب بعد وعكة صحية مفاجئة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.