جد صادم..مسخوط الوالدين كيسلخ الأم ديالو في تمارة وكايجري عليها من الدار ! ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها يومه الجمعة، أن سيدة مسنة، تحولت حياتها في الآونة الأخيرة لجحيم، بسبب قيام ابنها بالاعتداء عليها بالضرب بالإضافة إلى إهانتها بكلمات نابية بشكل يومي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها يومه الجمعة، أن سيدة مسنة، تحولت حياتها في الآونة الأخيرة لجحيم، بسبب قيام ابنها بالاعتداء عليها بالضرب بالإضافة إلى إهانتها بكلمات نابية بشكل يومي.

وأوضح المصدر ذاته أن الابن، أقدم كذلك على طرد والدته من المنزل الذي يشتركان في امتلاكه و يوجد على مستوى حي النصر، مضيفا أن الأم المكلومة،ـ اضطرت إلى الرحيل لمنزل شقيقتها من أجل الاستقرار ولتجنب جبروت ابنها.

وأكد ذات المصدر أن الابن، كاد قبل أيام أن ينهي حياة والدته، بعد أن ألقى بها من سلم الدرج، وذلك بعد نقاش حاد بينهما، بعد أن طالبها بالتكفل بدفع فاتورة الماء والكهرباء.