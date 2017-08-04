بالصورة..بعد إعلانها الإصابة بالمرض الخبيث: لبنى أبيضار ''غادي نبرا ونتاقم'' ﻿

نشرت المثيرة للجدل لبنى أبيضار على حسابها بالفايسبوك، يومه الجمعة، تدوينة، كشفت من خلالها بأنها حالتها الصحية تحسنت، بعد إصابتاها بمرض خبيث على مستوى الحلق.

''شوف تيفي''

نشرت المثيرة للجدل لبنى أبيضار على حسابها بالفايسبوك، يومه الجمعة، تدوينة، كشفت من خلالها بأنها حالتها الصحية تحسنت، بعد إصابتاها بمرض خبيث على مستوى الحلق.

وأوضحت أبيضار بأنها ستنتقم من الذين قاموا بمضايقتها من خلال أعمال جديدة لم تكشف عن طبيعتها.

وكتب أبيضار في تدوينتها ''صباح الحب الحنونين والحنونات نحب نطمنكم اني كل نهار الحالة ديالي كتحسن شكرا ليكم بزاف انتوما نصف العلاج وكنعتادر لأصديقائي كلهم كيتعرضو لمضايقات وتهديدات مباشرة متخافوش غادي نبرا وتنتاقم ليكم بأعمال جديدة تزيد تجهل بني كلخون. ''.

تجدر إلى الإشارة إلى أن مصدرا مطلعا، نفى لـ ''شوف تيفي'' إصابة لبنى أبيضار بمرض خبيث، مشيرا إلى أن ما أصيبت به مجرد ''سعال'' عادي بسبب إدمانها على التدخين.