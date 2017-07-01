بشكل مفاجئ...بن كيران يعتذر عن الحضور للجلسة الإفتتاحية لمؤتمر طلبة ''البيجيدي '' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تخلف عن الحضور للجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السابع لمنظمة التجديد الطلابي اليوم الجمعة بالمدرسة الوطنية للمعادن بالرباط.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تخلف عن الحضور للجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السابع لمنظمة التجديد الطلابي اليوم الجمعة بالمدرسة الوطنية للمعادن بالرباط.

وحسب مصدر مطلع، فاللجنة المنظمة قامت بزيارة بن كيران في وقت سابق بمنزله لدعوته الحضور للجلسة الإفتتاحية، حيث أكد المصدر ذاته أنه وافق على الحضور كما تم وضع ملصق لضيوف الجلسة الإفتتاحية بينهم الأمين العام لحزب المصباح.

وأوضح ذات المصدر، أن بن كيران إعتذر عن الحضور بشكل مفاجئ ساعات قبل الجلسة الإفتتاحية، حيث أكد ذات المصدر أن بن كيران "إعتذر عن الحضور لأسباب شخصية" دون الكشف عن مزيد من التوضيحات.