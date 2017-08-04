 بالصورة.. طليقة هشام بهلول تفجرها وتكشف أسرارا مثيرة عن حياتهما الشخصية..وبهلول يرد بهذه الطريقة ﻿
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بالصورة.. طليقة هشام بهلول تفجرها وتكشف أسرارا مثيرة عن حياتهما الشخصية..وبهلول يرد بهذه الطريقة

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 12:27 بالصورة.. طليقة هشام بهلول تفجرها وتكشف أسرارا مثيرة عن حياتهما الشخصية..وبهلول يرد بهذه الطريقة | ثقافة و فنون
بالصورة.. طليقة هشام بهلول تفجرها وتكشف أسرارا مثيرة عن حياتهما الشخصية..وبهلول يرد بهذه الطريقة
نشرت العديد من الصفحات، صورة، عبارة عن محادثة عبر ''الماسنجر'' قيل إنها تعود لطليقة هشام بهلول، التي كشفت خلالها أنها من تكفلت بعلاج الممثل خلال تعرضه لحادثة سير خطيرة، مشيرة إلى أنها صاحبة مشاريع

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات، صورة، عبارة عن محادثة عبر "الماسنجر" قيل إنها تعود لطليقة هشام بهلول، التي كشفت خلالها أنها من تكفلت بعلاج الممثل خلال تعرضه لحادثة سير خطيرة، مشيرة إلى أنها صاحبة مشاريع وبالتالي فهي لا تحتاج أن يقدم لها شيئا.

وأوضحت طليقة هشام بهلول حسب المحادثة بأن، سبب طلاقهما، كان بسبب شجار نشب بينها وبين والدته بالحرم المكي، مشيرة إلى أنها تعرضت للإهانة وللسب من والدة بهلول وسط الحرم.

ومن جهة أخرى، نشر بهلول صورة للمحادثة وأرفقها بتدوينة، كتب فيها "حسبي الله ونعم الوكيل"، دون أن يكشف حقيقتها وحقيقة ما تضمنته من أسرار حول حياته الشخصية.

 

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