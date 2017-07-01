العثماني يعلن إستعداده التخلي عن الحكومة بقرار حزبي ﻿

في نبرة غاضبة، صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل، بأنه ''مستعد رفقة وزراء حزب المصباح بالحكومة لتقديم الإستقالة والإنسحاب بقرار حزبي من الحكومة''.



بوليتيك

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في نبرة غاضبة، صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل، بأنه "مستعد رفقة وزراء حزب المصباح بالحكومة لتقديم الإستقالة والإنسحاب بقرار حزبي من الحكومة".



وأوضح العثماني، أن الحكومة لم تتنازل عن صلاحياتها كما يروج البعض، لكنها متشبثة بالإصلاح، وأن الحكومة التي يقودها "لن تتراجع عن المكاسب الديموقراطية التي حققها الشعب المغربي"، مؤكدا "بأن أعضاء الحكومة المنتمين لحزب "المصباح"، ليس هدفهم الكراسي والمناصب، وإنما "الإصلاح قدر المستطاع".



وأضاف العثماني أن وزراء حزب "البيجيدي " في الحكومة مستعدون للإنسحاب، مصرحا بالقول" نحن اليوم نشتغل في تدبير الشأن العام، لكننا مستعدون للإنسحاب والمغادرة في أي وقت طلب منا الحزب ذلك".



وإشتكى العثماني كثيرا من بعض "الجهات" التي تدعم ما أسماه "بالأقلام الملغومة" التي لم تتراجع عن مهاجمة الحزب وما زالت مستمرة في ذلك، مؤكدا أن الحكومة ستقاوم بنفس إصلاحي كل التوجهات المشوشة على عملها.



ويأتي التصريح الجديد للعثماني، خلال المؤتمر السابع لمنظمة التجديد الطلابي التابعة للحزب، تحت شعار "صمود وكفاح دفاعا عن مغرب الكرامة والإصلاح" المنظمة في الفترة مابين 4 إلى 6 عشت بالمدرسة الوطنية للمعادن بالرباط.





