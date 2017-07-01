مذكرة بحث دولية لإعتقال ''مشتبه به'' بهولاندا لمواجهته مع الصحفي المعتقل ''حميد المهداوي'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مذكرة بحث دولية صدرت في حق المدعو''نورالدين'' المتواجد بالديار الهولندية قصد اعتقاله وإحضاره لمواجهة ''حميد المهداوي'' حول المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما و قيل بأن فحواها ''يهدد



بوليتيك

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن مذكرة بحث دولية صدرت في حق المدعو''نورالدين'' المتواجد بالديار الهولندية قصد اعتقاله وإحضاره لمواجهة ''حميد المهداوي'' حول المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما و قيل بأن فحواها ''يهدد الأمن الداخلي للمملكة المغربية''

ووفق المعطيات الأولية، فالمطلوب للتحقيق من طرف القضاء المغربي، هو من الجالية المغربية المقيمة بهولندا وينحدر من إحدى مدن الشمال، حيث أجرى العديد من المكالمات الهاتفية مع الصحفي ''حميد المهداوي'' المعتقل على خلفية المكالمات بعد تفريغها من قبل الشرطة القضائية.



وحسب ذات المصادر، فشكاية المطالبة باعتقال المدعو ''نور الدين'' جاءت لمواجهته مع ''حميد المهداوي'' للإستماع إلى إفاذتهما حول فحوى المكالمات الهاتفية الذي قيل بأنها تهدد الأمن الداخلي للمملكة المغربية.



وكانت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، قد أدانت ''المهداوي'' في وقت سابق، بالحبس النافذ لثلاثة أشهر وغرامة 20 ألف درهم من أجل ''تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي''، قبل نقله من طرف الفرقة الوطنية إلى مدينة الدار البيضاء بأمر من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، للتحقيق معه حول مضمون مكالمات هاتفية كشاهد، حيث ثم الإستماع إليه من طرف قاضي التحقيق بالدار البيضاء، وتمت إحالته على سجن عكاشة في إنتظار مثوله أمام القضاء.









