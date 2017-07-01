الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الاضطرابات التي تسبق الإستفتاء الدستوري بموريتانيا ﻿

أعربت ''رافينا شامداسانى'' المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاضطرابات فى موريتانيا والتى تسبق الاستفتاء الدستورى الذى سيجرى يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن

وكالات

أعربت "رافينا شامداسانى" المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاضطرابات فى موريتانيا والتى تسبق الاستفتاء الدستورى الذى سيجرى يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن القلق يعود بشكل خاص إلى "إستخدام السلطات للقوة المفرطة ضد زعماء الاحتجاج".

وأضافت شامداسانى، في بيان لها اليوم، أن الاحتجاجات فى موريتانيا تجرى يوميا منذ 21 يوليو الماضى 2017 ويقودها سياسيون معارضون يطالبون بمقاطعة التصويت، حيث أشارت المتحدثة بان السلطات لم ترد على غالبية الطلبات التى قدمت وطلبت الاذن بالقيام بالاحتجاجات بل وقامت بتفرقة التجمعات.

واكدت المتحدثة أن هذة الحقوق هامة للغاية وبشكل خاص في سياق ما قبل الانتخابات كما دعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام العنف واتخاذ تدابير لمنع تصعيد الحالة، إذ لفتت "شامداسانى" الى انه تقع على عاتق الحكومة الموريتانية مسؤولية كفالة إجراء الانتخابات وفقا لالتزامات موريتانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان كما شددت على انه ينبغي على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء عملية تصويت حرة وشفافة وذات مصداقية.