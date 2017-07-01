 فريق برلماني... المسؤولين إكتسبوا جرأة حد الوقاحة في تبذير المال العام بسبب الغطاء الحزبي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مذكرة بحث دولية لإعتقال مشتبه به بهولاندا لمواجهته مع الصحفي المعتقل حميد المهداوي | بوليتيك

مذكرة بحث دولية لإعتقال ''مشتبه به'' بهولاندا لمواجهته مع الصحفي المعتقل ''حميد المهداوي''

فيديو جوج شفارة تعداو على واحد البنت ا كريسوها بحي المسيرة 2 مراكش | بووز

فيديو جوج شفارة تعداو على واحد البنت ا كريسوها بحي المسيرة 2 مراكش

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الاضطرابات التي تسبق الإستفتاء الدستوري بموريتانيا | دولي

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الاضطرابات التي تسبق الإستفتاء الدستوري بموريتانيا

فريق برلماني... المسؤولين إكتسبوا جرأة حد الوقاحة في تبذير المال العام بسبب الغطاء الحزبي | بوليتيك

فريق برلماني... المسؤولين إكتسبوا جرأة حد الوقاحة في تبذير المال العام بسبب الغطاء الحزبي

بالفيديو..ذكرى ميلاد الزعيم والمناضل ياسر عرفات. الذي منحه الفلسطينيون رتبة الشرف | بووز

بالفيديو..ذكرى ميلاد الزعيم والمناضل ياسر عرفات. الذي منحه الفلسطينيون رتبة الشرف

بالفيديو..رئيس المجلس الاقليمي لعمالة اقليم ميدلت يكشف تلاعب في جودة الاشغال بالمدخل الغربي لمدينة بومية : وهادي تاشفارت بالعلالي | بووز

بالفيديو..رئيس المجلس الاقليمي لعمالة اقليم ميدلت يكشف تلاعب في جودة الاشغال بالمدخل الغربي

بن كيران و سعد الدين العثماني يجتمعان سريا بعد الغضبة الملكية ... لهذا السبب | بوليتيك

بن كيران و سعد الدين العثماني يجتمعان سريا بعد الغضبة الملكية ... لهذا السبب

المصالح الأمنية بفاس تشن حربا على المجرمين و دور الدعارة | حوادث و حقوق

المصالح الأمنية بفاس تشن حربا على المجرمين و دور الدعارة

الرئيس السوداني عمر البشير يصل مدينة طنجة في زيارة خاصة | بوليتيك

الرئيس السوداني ''عمر البشير'' يصل مدينة طنجة في زيارة خاصة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فريق برلماني... المسؤولين إكتسبوا جرأة حد الوقاحة في تبذير المال العام بسبب الغطاء الحزبي

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 11:10 فريق برلماني... المسؤولين إكتسبوا جرأة حد الوقاحة في تبذير المال العام بسبب الغطاء الحزبي | بوليتيك
فريق برلماني... المسؤولين إكتسبوا جرأة حد الوقاحة في تبذير المال العام بسبب الغطاء الحزبي
في كلمته بمناسبة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، سجل فريق الإتحاد العام للشغل بمجلس المستشارين، بأسف شديد بأن الإصلاح المزعوم جاء عنوة على حساب كدح ومعاناة الطبقة العاملة، ومخلا

شوف تيفي

 

في كلمته بمناسبة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، سجل فريق الإتحاد العام للشغل بمجلس المستشارين، بأسف شديد بأن الإصلاح المزعوم جاء عنوة على حساب كدح ومعاناة الطبقة العاملة، ومخلا بالمبادىء  التعاقدية ومبدأ صيانة الحقوق المكتسبة،وبالمعايير الدولية المعتمدة، وخارج توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وخارج الإطار الطبيعي ألا وهو الحوار الاجتماعي، ودون إجراء أية مساءلة جريئة في ظل دستور الحكامة حول أسباب إفلاس صناديق التقاعد، وهذا ما تم إغفاله في التقرير.

وأضاف الفريق البرلماني لنقابة الإتحاد العام للشغل، أن الإصلاحات العميقة والجوهرية، في تدبير الشأن العام  لم تستطع توقيف أهل الفساد، بل "اكتسبوا جرأة حد الوقاحة في تبذيرالمال  العام، لأن العديد منهم بكل بساطة يتوفرون على غطاء سياسي"،  وهذا يحيلنا إلى ما عبر عنه بإخلاص و بصدق و بقوة الخطاب الملكي، والذي عرى عن واقع وبؤس المشهد السياسي، وما يعتريه من فساد تدبيري، إنه خطاب من القلب إلى قلوب كل المغاربة، لذلك من الواجب علينا أن نبادله نفس الصدق ونفس الإخلاص.

ووفق ذات المصدر، "فالفئات الشعبية اليوم لها مطالب اجتماعية بسيطة لكنها ملحة ومستعجلة، تضمن لهم أدنى شروط العيش بكرامة، ولن تتحقق تلك المطالب إلا من خلال نهضة اقتصادية حقيقية، تشمل كل المجالات، وتستوعب كل الطاقات والمؤهلات التي تزخر بها بلادنا، ولا يتأتى ذلك كله، إلا عبر  إصلاحات سياسية جدية تطهر المشهد السياسي والمدني عموما من الطفيليات التي عششت فيه وشوهت معالمه، إصلاحات تجعل من المشهد السياسي فضاء حرا مفتوحا تتقارع فيه الأفكار، وتتنافس فيه البرامج لخدمة المواطن المغربي، دونما تحكم أو توجيه".

وسجل الفريق النيابي بأسف شديد، "بكون الإصلاح المزعوم جاء عنوة على حساب كدح ومعاناة الطبقة العاملة، ومخلا بالمبادئ التعاقدية ومبدأ صيانة الحقوق المكتسبة، وبالمعايير الدولية المعتمدة، وخارج توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وخارج الإطار الطبيعي ألا وهو الحوار الاجتماعي، ودون إجراء أية مساءلة جريئة في ظل دستور الحكامة حول أسباب إفلاس صناديق التقاعد، وهذا ما تم إغفاله في التقرير".

 

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البرلمان المستشارين المجلس الإصلاح شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مذكرة بحث دولية لإعتقال مشتبه به بهولاندا لمواجهته مع الصحفي المعتقل حميد المهداوي | بوليتيك

مذكرة بحث دولية لإعتقال ''مشتبه به'' بهولاندا لمواجهته مع الصحفي المعتقل ''حميد المهداوي''

بن كيران و سعد الدين العثماني يجتمعان سريا بعد الغضبة الملكية ... لهذا السبب | بوليتيك

بن كيران و سعد الدين العثماني يجتمعان سريا بعد الغضبة الملكية ... لهذا السبب

الرئيس السوداني عمر البشير يصل مدينة طنجة في زيارة خاصة | بوليتيك

الرئيس السوداني ''عمر البشير'' يصل مدينة طنجة في زيارة خاصة

خطير...إنفصالي من البوليساريو يحاول نزع علم المغرب من قنصلية بوردو والأمن الفرنسي يتدخل | بوليتيك

خطير...إنفصالي من البوليساريو يحاول نزع علم المغرب من قنصلية بوردو والأمن الفرنسي يتدخل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اتهام رجلين في أستراليا بالتخطيط لزرع قنبلة على رحلة للاتحاد للطيران | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

اتهام رجلين في أستراليا بالتخطيط لزرع قنبلة على رحلة للاتحاد للطيران

بالفيديو.. شاهد ظاهرة احتلال فضاءات شاطئ عين الذياب بالبيضاء | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد ظاهرة احتلال فضاءات شاطئ عين الذياب بالبيضاء

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 04 غشت 2017 | شوف تيفي

بالفيديو:قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين كانا على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية | بــووز

بالفيديو:قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين كانا على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مذكرة بحث دولية لإعتقال مشتبه به بهولاندا لمواجهته مع الصحفي المعتقل حميد المهداوي | بوليتيك
منذ 7 دقائق

مذكرة بحث دولية لإعتقال ''مشتبه به'' بهولاندا لمواجهته مع الصحفي المعتقل ''حميد المهداوي''

فيديو جوج شفارة تعداو على واحد البنت ا كريسوها بحي المسيرة 2 مراكش | بووز

فيديو جوج شفارة تعداو على واحد البنت ا كريسوها بحي المسيرة 2 مراكش

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الاضطرابات التي تسبق الإستفتاء الدستوري بموريتانيا | دولي

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الاضطرابات التي تسبق الإستفتاء الدستوري بموريتانيا

فريق برلماني... المسؤولين إكتسبوا جرأة حد الوقاحة في تبذير المال العام بسبب الغطاء الحزبي | بوليتيك

فريق برلماني... المسؤولين إكتسبوا جرأة حد الوقاحة في تبذير المال العام بسبب الغطاء الحزبي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.