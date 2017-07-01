فريق برلماني... المسؤولين إكتسبوا جرأة حد الوقاحة في تبذير المال العام بسبب الغطاء الحزبي ﻿

في كلمته بمناسبة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، سجل فريق الإتحاد العام للشغل بمجلس المستشارين، بأسف شديد بأن الإصلاح المزعوم جاء عنوة على حساب كدح ومعاناة الطبقة العاملة، ومخلا

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في كلمته بمناسبة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، سجل فريق الإتحاد العام للشغل بمجلس المستشارين، بأسف شديد بأن الإصلاح المزعوم جاء عنوة على حساب كدح ومعاناة الطبقة العاملة، ومخلا بالمبادىء التعاقدية ومبدأ صيانة الحقوق المكتسبة،وبالمعايير الدولية المعتمدة، وخارج توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وخارج الإطار الطبيعي ألا وهو الحوار الاجتماعي، ودون إجراء أية مساءلة جريئة في ظل دستور الحكامة حول أسباب إفلاس صناديق التقاعد، وهذا ما تم إغفاله في التقرير.

وأضاف الفريق البرلماني لنقابة الإتحاد العام للشغل، أن الإصلاحات العميقة والجوهرية، في تدبير الشأن العام لم تستطع توقيف أهل الفساد، بل "اكتسبوا جرأة حد الوقاحة في تبذيرالمال العام، لأن العديد منهم بكل بساطة يتوفرون على غطاء سياسي"، وهذا يحيلنا إلى ما عبر عنه بإخلاص و بصدق و بقوة الخطاب الملكي، والذي عرى عن واقع وبؤس المشهد السياسي، وما يعتريه من فساد تدبيري، إنه خطاب من القلب إلى قلوب كل المغاربة، لذلك من الواجب علينا أن نبادله نفس الصدق ونفس الإخلاص.

ووفق ذات المصدر، "فالفئات الشعبية اليوم لها مطالب اجتماعية بسيطة لكنها ملحة ومستعجلة، تضمن لهم أدنى شروط العيش بكرامة، ولن تتحقق تلك المطالب إلا من خلال نهضة اقتصادية حقيقية، تشمل كل المجالات، وتستوعب كل الطاقات والمؤهلات التي تزخر بها بلادنا، ولا يتأتى ذلك كله، إلا عبر إصلاحات سياسية جدية تطهر المشهد السياسي والمدني عموما من الطفيليات التي عششت فيه وشوهت معالمه، إصلاحات تجعل من المشهد السياسي فضاء حرا مفتوحا تتقارع فيه الأفكار، وتتنافس فيه البرامج لخدمة المواطن المغربي، دونما تحكم أو توجيه".

وسجل الفريق النيابي بأسف شديد، "بكون الإصلاح المزعوم جاء عنوة على حساب كدح ومعاناة الطبقة العاملة، ومخلا بالمبادئ التعاقدية ومبدأ صيانة الحقوق المكتسبة، وبالمعايير الدولية المعتمدة، وخارج توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وخارج الإطار الطبيعي ألا وهو الحوار الاجتماعي، ودون إجراء أية مساءلة جريئة في ظل دستور الحكامة حول أسباب إفلاس صناديق التقاعد، وهذا ما تم إغفاله في التقرير".