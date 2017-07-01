بن كيران و سعد الدين العثماني يجتمعان سريا بعد الغضبة الملكية ... لهذا السبب ﻿

عقد كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا سريا للحسم في الصراع الخفي الذي يجمعهما، نظرا للاتهامات التي تطالهما من تخوين والتآمر

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عقد كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا سريا للحسم في الصراع الخفي الذي يجمعهما، نظرا للاتهامات التي تطالهما من تخوين والتآمر حسب ما جاءت به صحيفة "الصباح".



ويهدف هذا الاجتماع السري للحد من تفادي لغة التصعيد و الدفاع عن استمرارية الحزب في قيادة الحكومة في ظرفية صعبة، بعد "غضبات ملكية" شملت العديد من الوزراء.



وأضاف المصدر ذاته، أن العثماني طالب من بنكيران أن يصوغ تدخلا مكتوبا في ملتقى شبيبة الحزب المنتظر عقده في فاس نهاية الأسبوع، على اعتبار أن الارتجال في الحديث، قد يصدم قادة الحزب بكلام جارح، ويخضع لتأويلات تضرب مصداقية بعض القادة، وتضعهم في موقف محرج جدا مع منتخبيهم ومع الأطر التي يشتغلون معها.



وكشفت الجريدة أن تيار بنكيران، يسعى إلى خرق النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية بغية الظفر بولاية ثالثة، بدعوى أنه الوحيد الذي يمتلك الجرأة لمواجهة العفاريت والتماسيح ، أما سعد الدين العثماني وباقي قادة الحزب والوزراء والأطر غير قادرين على حماية استقلالية القرار الحزبي.



وكشف المصدر ذاته أن العثماني بطلب من بنكيران، توسط لدى وزيره في الداخلية عبد الوافي لفتيت، قصد تذليل الصعاب التي واجهت الشبيبة في عقد ملتقاها المرتقب في فاس.