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المصالح الأمنية بفاس تشن حربا على المجرمين و دور الدعارة

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 10:22 المصالح الأمنية بفاس تشن حربا على المجرمين و دور الدعارة | حوادث و حقوق
المصالح الأمنية بفاس تشن حربا على المجرمين و دور الدعارة
في إطار محاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف وسياق العمليات الأمنية التي تباشرها مختلف المناطق الأمنية بفاس، والبحث عن الأشخاص الذين يشكلون موضوع مذكرات بحث محلية أو وطنية لتورطهم في قضايا

"شوف تيفي"

في إطار محاربة الجريمة والتصدي لمظاهر الانحراف وسياق العمليات الأمنية التي تباشرها مختلف المناطق الأمنية بفاس، والبحث عن الأشخاص الذين يشكلون موضوع مذكرات بحث محلية أو وطنية لتورطهم في قضايا مختلفة

ذكرت جريدة " الأحداث المغربية" في عددها يومه الجمعة 2017/08/04 أن عناصر الشرطة بمنطقة بنسودة قامت بعمليات أمنية مكثفة خلال اليومين الأخيرين استهدفت أحياء المسيرة، المستقبل، المرجة، الحي الجديد، بنسودة الشر عي ، كريو وحي الضحى ، أسفرت عن ايقاف 444 شخصا ، من بينهم 26 شخصا تبين أنهم موضوع مذكرات بحث وطنية ومحلية ، من أجل ارتكابهم أفعالا إجرامية متنوعة كالسرقات المختلفة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض وترويج المشروبات الكحولية والمخدرات ،

وحسب نفس المصدر تم إيقاف 106 أشخاص كانوا متلبسين بارتكابهم جنايات وجنحا مختلفة بالشارع العام، كالسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض والعنف وترويج المشروبات الكحولية والمخدرات واستهلاكها والضرب والجرح والحاق خسائر مادية بملك الغير ، علما أن العمليات الأمنية المكثفة همت عدة أحياء ببنسودة وزواغة، استهدفت أيضا الدور المعدة للدعارة ، وأكدت مصادر أمنية موثوقة أنه تم إيقاف مجموعة من الأشخاص الذين كانوا متلبسين بممارسة الفساد، بالاضافة إلى الوسطاء والوسيطات في الدعارة وإعداد أوكار لممارستها

 

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