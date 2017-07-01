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الرئيس السوداني ''عمر البشير'' يصل مدينة طنجة في زيارة خاصة

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 10:13 الرئيس السوداني عمر البشير يصل مدينة طنجة في زيارة خاصة | بوليتيك
الرئيس السوداني ''عمر البشير'' يصل مدينة طنجة في زيارة خاصة
وصل الرئيس السوداني ''عمر البشير'' إلى مطار إبن بطوطة الدولي بمدينة طنجة في رحلة إنطلقت من الخرطوم زوال يوم أمس الخميس وفق وكالة الأنباء السوداني.


شوف تيفي

وصل الرئيس السوداني ''عمر البشير'' إلى مطار إبن بطوطة الدولي بمدينة طنجة في رحلة إنطلقت من الخرطوم زوال يوم أمس الخميس وفق وكالة الأنباء السوداني.

وحسب مصادر مطلعة، فزيارة الرئيس السوداني كانت مرتقبة منذ شهور، حيث سبق لوزير الخارجية السابق ''صلاح الدين مزوار'' أن زار الخرطوم في وقت سابق السنة الماضية، وأخبره ''عمر البشير'' أنه سيزور مدينة طنجة في فصل الصيف المقبل.

وقال ذات المصدر، أن الرئيس عمر البشير، سيقوم بزيارة خاصة لملك المملكة العربية السعودية في مقر إقامته بمدينة طنجة، وفق ذات المصدر.


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