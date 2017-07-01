فيديو يشعل الفايسبوك..وهاذ شي اللي بقا: فتاة على دراجة نارية عندها جنوية تتزعم عصابة شفارة بمراكش ﻿

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة إيقاف فتاة على دراجة نارية تحمل سلاحا أبيضا، وهي تعترف بانتمائها لعصابة لصوص.

وكشفت هذه الفتاة لصاحب الفيديو، عن تفاصيل مثيرة بخصوص العصابة التي تنتمي لها، وهو ما جعله يطمئنها بأنه لن يقوم بتسليمها للمصالح الأمنية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم الكبيرة بانتماء الفتاة لعصابة إجرامية، داعين السلطات والأمن إلى التحرك أكثر لحماية المواطنين.