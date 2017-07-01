فيديو مثير..مغربية مقيمة بفرنسا طلع ليها الدم فاش جات المغرب بسبب الأزبال وهي تجمع الزبل ورماتو وسط البلدية بأحفير ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله مغربية مقيمة بفرنسا، وهي تكشف عن الأسباب التي دفعتها إلى جمع النفايات الموجودة بالقرب من منزلها، قبل أن تعمد إلى

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله مغربية مقيمة بفرنسا، وهي تكشف عن الأسباب التي دفعتها إلى جمع النفايات الموجودة بالقرب من منزلها، قبل أن تعمد إلى رميها وسط مقر بلدية أحفير.

وأوضحت هذه المغربية بأنها مريضة بالربو وقد أجرت عملية جراحية بفرنسا وحلت بالمغرب من أجل النقاهة، إلا أنها تفاجأت بتحول الساحة المقابلة لمنزلها لمطرح للنفايات، لتلجأ إلى رئيس البلدية الذي رفض الاستجابة لطلبها بإزالة هذه النفايات.

وأشار ملتقط هذا الفيديو أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما رفض موظفو البلدية مواصلة عملهم مباشرة بعد واقعة رمي الأزبال.