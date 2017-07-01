فيديو جد صادم من داخل مستشفى ابن رشد بالبيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، تم تصوير تفاصيله من داخل مستعجلات المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء خلال الأسبوع الجاري.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، تم تصوير تفاصيله من داخل مستعجلات المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء خلال الأسبوع الجاري.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دخول مجموعة من المرضى في حالة هستيرية بسبب غياب الطاقم الطبي وتجمع عدد كبير من المواطنين في مساحة صغيرة داخل المستعجلات.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الفيديو، حيث استغل جميعهم الفرصة لتجديد استيائهم الشديد من واقع المستشفيات العمومية والتجاوزات التي تقع بها، وخاصة مستشفى ابن رشد الذي يعتبر من بين أكبر وأهم المستشفيات بالمغرب.