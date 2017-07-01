 هذه حقيقة تصنيف منظمة الصحة العالمية العزاب كمعاقين ﻿
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هذه حقيقة تصنيف منظمة الصحة العالمية العزاب كمعاقين

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 02:05 هذه حقيقة تصنيف منظمة الصحة العالمية العزاب كمعاقين | دولي
هذه حقيقة تصنيف منظمة الصحة العالمية العزاب كمعاقين
بعدما أفادت وسائل إعلام عربية يومه الخميس، أن صحيفة التليغراف البريطانية، قالت إن منظمة الصحة العالمية تتجه نحو تغيير تعريف ''الإعاقة'' لتشمل العازبين والعازبات الذين سيصنّفون ''كمصابين بالعقم''

شوف تيفي

بعدما أفادت وسائل إعلام عربية يومه الخميس، أن صحيفة التليغراف البريطانية، قالت إن منظمة الصحة العالمية تتجه نحو تغيير تعريف ''الإعاقة'' لتشمل العازبين والعازبات الذين سيصنّفون ''كمصابين بالعقم'' ليصبح من حقهم أيضا أن تتكفل الدولة بمصاريف عمليات التلقيح الاصطناعية ليتمكنوا من إنجاب أطفال دون أن يكونوا في حاجة إلى شريك أو زوج، نفت منظمة الصحة العالمية بشكل قاطع الخبر المذكور، حيث قال مسؤول بقسم التواصل مع الإعلام داخل المنظمة، لموقع CNN بالعربية، إن هذه الأنباء غير صحيحة، وإن المنظمة لم تقم بأيّ تعديل فيما يخصّ مفهوم الإعاقة، مؤكدا أن المنظمة سبق أن ردت على مثل هذه الأنباء.

وأَضاف موقع CNN بالعربية، أن المنظمة لم تغير تعريفها للعقم منذ توقيت نشر التلغراف لتقريرها، كما أن تعريف العقم لا يعطي أيّ توصيات فيما يخصّ توفير خدمات الخصوبة، فهو تعريف طبي فقط.

وكانت جريدة التلغراف البريطانية قد أوضحت أنه إن صحّ خبر التعديل فإن ذلك سيشمل أيضا المثليين جنسيا الذين سيصير من حقهم وفق هذا التغيير في التعريف، أن تتكفل الدولة بمصاريف خضوعهم لتلقيح اصطناعي يمكنهم من إنجاب الأطفال، وذلك عملا بمبدإ أن كل المواطنين مهما كان وضعهم الإجتماعي أو الجنسي، من حقهم الإنجاب.

 

 

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اعاقة منظمة الصحة

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