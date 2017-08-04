 بالصور: بعد وفاة زوجها.. هذا هو حبيب سيلين ديون الجديد ﻿
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بالصور: بعد وفاة زوجها.. هذا هو حبيب سيلين ديون الجديد

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 01:56 بالصور: بعد وفاة زوجها.. هذا هو حبيب سيلين ديون الجديد | دولي
بالصور: بعد وفاة زوجها.. هذا هو حبيب سيلين ديون الجديد
كشفت مجموعة من التقارير أن المغنية الكندية الشهيرة سيلين ديون البالغة من العمر 49 سنة دخلت قبل مدة قصيرة في علاقة حب مع شاب ثلاثيني من جنسية اسبانية، وذلك بعد وفاة زوجها روني.

شوف تيفي

كشفت مجموعة من التقارير أن المغنية الكندية الشهيرة سيلين ديون البالغة من العمر 49 سنة دخلت قبل مدة قصيرة في علاقة حب مع شاب ثلاثيني من جنسية اسبانية، وذلك بعد وفاة زوجها روني.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الثنائي شوهدا معا أكثر من مرة يداً بيد في العاصمة الفرنسية باريس، عند خروجهما من فندق ريتز مساء يوم أمس.

وأفادت التقارير أن حبيب المغنية الشهيرة كان من أشد المعجبين بها، ولكن ومع بداية عمله معها تحول الإعجاب إلى قصة حب جميلة.

تجدر الإشارة، إلى أن زوج سيلين ديون روني أنجليل فارق الحياة عن سن ناهز 73 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

 

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