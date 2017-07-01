سخرية عارمة من الفايسبوكيين المغاربة من تصنيف العزاب كمعاقين ومن التلقيح الاصطناعي للانجاب ﻿

مباشرة بعد نشر التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، والذي يشير إلى أن العزاب والعازبات معاقون وعلى الدولة التكلف بمصاريف عمليات التلقيح الاصطناعية ليتمكنوا من إنجاب أطفال دون أن يكونوا في حاجة

''شوف تيفي''

مباشرة بعد نشر التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، والذي يشير إلى أن العزاب والعازبات معاقون وعلى الدولة التكلف بمصاريف عمليات التلقيح الاصطناعية ليتمكنوا من إنجاب أطفال دون أن يكونوا في حاجة إلى شريك أو زوج، تفاعل النشطاء المغاربة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن سخريتهم الشديدة من مضمون هذا التقرير.

وعلق آلاف النشطاء على هذا الخبر بتدوينات ساخرة، حاولوا من خلالها تفكيك مضمون هذا التقرير، وخاصة المعطى المتعلق بأن كل العزاب ''معاقون''، موضحين أن تراجع نسبة المتزوجين في المغرب خلال السنوات الأخيرة خاصة بفئة الشباب، تعني بأن المضربين عن الزواج لظروف اجتماعية ومالية واقتصادية كالبطالة هم ''معاقون''.

واستغل آخرون الفرصة لتناول نقطة حصول هؤلاء العزاب على دعم الدولة مقابل التلقيح الاصطناعي للانجاب، حيث رحب البعض منهم بطريقة ساخرة بهذه الفكرة، متمنين أن تسارع حكومة العثماني إلى اتخاذ قرار، يحصل خلاله ''العازبون'' على دعم مادي شريطة أن يكون هذا الدعم كبيرا، حتى يتم استغلاله في أمور أخرى تحل مشاكلهم المادية.