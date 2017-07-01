سابقة..مغربي ''صارط'' عوازل طبية بتركيا وهاعلاش ﻿

تمكنت المصالح الأمنية التركية بمطار صبيحة كوتشن مغربيا أربعيني قادما من مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء نهاية الأسبوع المنصرم للإشتباه في إمكانية تهريبه للمخدرات بعد أن تحول المطار المذكور إلى

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تمكنت المصالح الأمنية التركية بمطار صبيحة كوتشن مغربيا أربعيني قادما من مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء نهاية الأسبوع المنصرم للإشتباه في إمكانية تهريبه للمخدرات بعد أن تحول المطار المذكور إلى وجهة لبعض ممتهني تهريب المخدرات.

وكشفت يومية الأحداث المغربية نقلا عن مصادر أمنية، أن رجال الأمن وبعد تفتيشهم حقائب المعني بالأمر تم العثور ضمن ملابسه على كمية صغيرة من مخدر الشيرا ادعى أنها للإستهلاك، لكن شكوك العناصر الأمنية لم تقف عند حدود ما تم العثور عليه، بل تم إرساله للمستشفى لفحص أحشائه للإشتباه في تهريب مخدرات داخلها.

وأَضافت اليومية التي تطرقت للموضوع في عددها الصادر يوم غد الجمعة، أنه بعد إتمام الفحوصات تم الكشف عن وجود كمية كبيرة من المخدرات المعدة ككويرات تزن قرابة النصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، ملفوفة إلى جانب ما يزيد عن 120 عازلا طبيا، يعتقد استعمالها لتلفيف تلك المخدرات أو لإستعمالات اخرى لم يكشف عنها التحقيق بعد.

هذا وباشرت السلطات الأمنية التحقيق مع المغربي لمعرفة مصدر تلك المخدرات، وقصة العوازل الطبية المرافقة لها.