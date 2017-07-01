حادثة سير خطيرة بأركمان ترسل شخصين إلى المستعجلات ﻿

شهدت الطريق الرئيسية 16 في مدخل قرية أركمان، حادثة سير خطيرة أسفرت عن إصابة شخصين كانا على متن سيارة أجرة كبيرة.

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شهدت الطريق الرئيسية 16 في مدخل قرية أركمان، حادثة سير خطيرة أسفرت عن إصابة شخصين كانا على متن سيارة أجرة كبيرة.

وحسب شهود عيان فإن الحادثة وقعت إثر اصطدام قوي بين سيارتين من نوع "أودي 6 " وسيارة أجرة "ميرسديس " بسبب السرعة المفرطة.

وفور إشعارها بالواقعة، حلت بعين المكان عناصر فرقة الدرك الملكي التابعة لسرية أركمان حيث تم نقل المصابيْن إلى المستشفى الحسني بالناظور لتقلي العلاجات الضرورية.

للإشارة فإن الطريق الرئيسية 16 قد عرفت يومه الخميس ثلاث حوادث سير خطيرة لحسن الحظ لم يسفروا عن خسائر بشرية.