مؤثر...''دبحة صدرية'' تنهي حياة ضابط ممتاز بأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ضابطا ممتازا توفي اليوم الخميس على إثر أزمة قلبية حادة، لم تنفع معها التدخلات الطبية الإستعجالية التي خضع لها، بمدينة أكادير.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن ضابطا ممتازا توفي اليوم الخميس على إثر أزمة قلبية حادة، لم تنفع معها التدخلات الطبية الإستعجالية التي خضع لها، بمدينة أكادير.



وأفاد مصدر طبي مطلع، أن الضابط توفي نتيجة ''دبحة صدرية'' مفاجئة، حيث شعر الضحية بآلام شديد على مستوى الصدر بسبب إنخفاض تدفق الدم لعضلة القلب، لكن إلى حدود هذه اللحظات لم يتأكد بعد هل تم نقله على وجه السرعة من منزله أو من مقر عمله بالدائرة الأمنية التي يشتغل بها بمدينة أكادير.



هذا، واشتغل الراحل والضابط الممتاز سنوات عديدة بولاية أمن أكادير متنقلا بين الدوائر الأمنية المشكلة للمنطقة الأمنية بأكادير.





