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فضيحة أخلاقية تهز مستشفى الفارابي بوجدة: فرنسية رسلات صورها المخلة بالحياء لشيباني مريض

بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 00:44 فضيحة أخلاقية تهز مستشفى الفارابي بوجدة: فرنسية رسلات صورها المخلة بالحياء لشيباني مريض | حوادث و حقوق
فضيحة أخلاقية تهز مستشفى الفارابي بوجدة: فرنسية رسلات صورها المخلة بالحياء لشيباني مريض
علمت '' شوف تيفي '' أن إدارة مستشفى الفارابي بوجدة، طردت أمس الأربعاء ممرضة متدربة، اتهمتها أسرة مريض مسن بمحاولة إغوائه بإرسال صورها المخلة بالحياء له بواسطة هاتفها النقال.

''شوف تيفي ''

علمت '' شوف تيفي '' أن إدارة مستشفى الفارابي بوجدة، طردت أمس الأربعاء ممرضة متدربة، اتهمتها أسرة مريض مسن بمحاولة إغوائه بإرسال صورها المخلة بالحياء له بواسطة هاتفها النقال.

وحسب مصدر ''شوف تيفي '' فإن أسرة المسن، حلت يومه الخميس بالمستشفى المذكور، وأثارت ضجة بها، ما دفع بإدارة المستشفى إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وقامت باقتياد الجميع إلى دائرة أمنية للتحقيق معهم.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن أطلقت سراح الجميع، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات التهم الموجهة للممرضة.

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