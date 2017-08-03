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نايضة بين الوالي ومنال الصديقي..وهذه هي التفاصيل+صورة

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 22:54 نايضة بين الوالي ومنال الصديقي..وهذه هي التفاصيل+صورة | ثقافة و فنون
نايضة بين الوالي ومنال الصديقي..وهذه هي التفاصيل+صورة
نشر الممثل المغربي هشام الوالي شقيق رشيد الوالي، يومه الخميس على صفحته الرسمية بالفايسبوك، تدوينة طويلة، عبر من خلالها عن استيائه ما اعتبره إساءة له من الممثلة منال الصديقي.

"شوف تيفي"

نشر الممثل المغربي هشام الوالي شقيق رشيد الوالي، يومه الخميس على صفحته الرسمية بالفايسبوك، تدوينة طويلة، عبر من خلالها عن استيائه ما اعتبره إساءة له من الممثلة منال الصديقي.
وأوضح الوالي أن الصديقي نشرت تدوينة مسيئة له في تعليقها على "أفييش" أحد الأفلام، مشيرا إلى أنه لطالما أكد بأنها كانت "سيناريست" وحيدة للفيلم، ولم يصرح لوسائل الإعلام بأنه كان من بين كتاب السيناريو.
وأشار الوالي بأنه عمل في هذا الفيلم كمخرج للعمل وقد شارك فقط في القيام ببعض التنقيحات في السيناريو بمشاركة مع منال الصديقي والتي لن تعترض عن أي من المشاهد التي تم تصويرها، مؤكدا بأنه تنازل عن الدعم الخاص بالفيلم وقرر منح الصديقي الدعم الخاص بالفيلم لأنها تستحقه.


وختم الوالي تدوينته الطويلة بالقول " في الأخير لا تنسي بأن كلامك هذا فيه تجريح لعائلتي التي إشتغلت معنا بدون أي مقابل أخي الفنان الكبير رشيد الوالي زوجتي لمياء وإبنتي ملاك أبناء إخوتي وأطفال حارتي جميع الممثلين والتقنيين بل حتى أثاث بيتي الكل تجند و تطوع و شارك من أجلك منال.كنت ولا زلت وستظلين صديقتي العزيزة".

 

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