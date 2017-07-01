خطير...إنفصالي من البوليساريو يحاول نزع علم المغرب من قنصلية بوردو والأمن الفرنسي يتدخل ﻿

كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' أن الشرطة الفرنسية إعتقلت عضوا من جبهة البوليساريو بعد الإعتداء على قنصلية المملكة المغربية بمدينة بوردو، ومحاولة نزع العلم الوطني بشكل هستيري.



بوليتيك

شوف تيفي





كشف مصدر خاص "لشوف تيفي" أن الشرطة الفرنسية إعتقلت عضوا من جبهة البوليساريو بعد الإعتداء على قنصلية المملكة المغربية بمدينة بوردو، ومحاولة نزع العلم الوطني بشكل هستيري.



وتأتي العملية الإستفزازية للإنفصاليين ، تزامنا وتنظيم نشطاء البوليساريو بأوربا، مظاهرة إحتجاجية أمام القنصلية المغربية بمدينة بوردو بجنوب فرنسا تضامنا مع معتقلي اكديم ازيك اليوم الخميس 3 من شهر غشت الجاري.



وفي ذات السياق، كشف موقع المستقبل الصحراوي " أن الانفصالي "ولد لعروسي" قام بنزع العلم المغربي من على مبنى القنصلية المغربية بمدينة بوردو وقد تم توقيفه من طرف الشرطة".





