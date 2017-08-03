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مستشار ينافس الساكنة على الماء الصالح للشرب لسقي مشروعه الخاص بدون ترخيص بتارودانت

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 20:35 مستشار ينافس الساكنة على الماء الصالح للشرب لسقي مشروعه الخاص بدون ترخيص بتارودانت | مجتمع
مستشار ينافس الساكنة على الماء الصالح للشرب لسقي مشروعه الخاص بدون ترخيص بتارودانت
وجهت جمعيات المجتمع المدني بالجماعة القروية أصادص بإقليم تارودانت، رسالة إلى عامل المدينة، يطالبونه فيها بالتدخل قبل فوات الأوان، وفتح تحقيق عاجل حول قيام مستشار جماعي بخرق القانون المعمول به


بوليتيك
شوف تيفي

وجهت جمعيات المجتمع المدني بالجماعة القروية أصادص بإقليم تارودانت، رسالة إلى عامل المدينة، يطالبونه فيها بالتدخل قبل فوات الأوان، وفتح تحقيق عاجل حول قيام مستشار جماعي بخرق القانون المعمول به بربط إسطبل للدجاج بالماء الشروب دون أخذ ترخيص في عز فصل الصيف وأمام نذرة المياه بالمنطقة.

وحسب منطوق الرسالة، فالمستشار الجماعي لم يحصل على ترخيص أو إذن سواء من جمعية الدوار أو الجماعة، حيث عمد إلى إستغلال أشغال شركة للإتصالات للقيام بفعلته المشينة وإستعماله لأنبوب ضخم على مسافة 12000 متر.

وطالبت الجمعيات، من عامل تارودانت إنصاف أصحاب الحقوق،بفتح تحقيق في النازلة ليعاقب كل من سولت له نفسه السرقة وتبدير المال العام بمخالفته للمساطر القانونية وإستغلاله النفوذ.

وفي ذات السياق، قال مصدر "لشوف تيفي" من الجماعة القروية للمهادي، أن المستشار الجماعي المذكور ينتمي لنفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس جماعة لمهادي، وأنه لن يقدم على فعلته بإستعمال أنبوب للمياه يكفي لسقي ساكنة "دوار" وتخصيصه لمشروع خاص بالدواجن دون وجود أيادي خفية وراء الموضوع، خاصة والمنطقة تعرف ندرة المياه في فصل الصيف.

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الساكنة الإنتقاد التدخل العامل شوف تيفي

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