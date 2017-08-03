بالصورة..هذه هي حقيقة اعتناق الفنان الشعبي الميلودي الديانة المسيحية ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنجم الأغنية الشعبية عادل الميلودي والتي تم نشر الجزء العلوي منها والتي أشارت بعض الصفحات في تعليقاتها عليها أن القلادة التي يضعها الفنان

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنجم الأغنية الشعبية عادل الميلودي والتي تم نشر الجزء العلوي منها والتي أشارت بعض الصفحات في تعليقاتها عليها أن القلادة التي يضعها الفنان عبارة عن صليب وبالتالي فقد اعتنق المسيحية.

وفور تداول هذه الصورة، نشر عشاق عادل الميلودي الصورة الحقيقة الكاملة والتي تظهر أن القلادة التي يضعها الفنان عبارة عن شكل "مرساة" ولا علاقة لها بـ "الصليب".

وعبر عشاق الفنان الشعبي عن غضبهم الشديد بسبب قيام بعض الصفحات بمحاولة لتشويه سمعته، مستغلين الفرصة للتأكيد على حبهم الشديد له وانتظارهم بفارغ الصبر صدور جديده الفني.