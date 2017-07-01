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الخارجية الأمريكية تنصح السائحات بالإعتماد على الشرطة وتعلم اللهجة المغربية لتجنب التحرش

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 19:50 الخارجية الأمريكية تنصح السائحات بالإعتماد على الشرطة وتعلم اللهجة المغربية لتجنب التحرش | مجتمع
الخارجية الأمريكية تنصح السائحات بالإعتماد على الشرطة وتعلم اللهجة المغربية لتجنب التحرش
نصحت وزارة الخارجية الأمريكية السائحات الاعتماد على مراكز الشرطة عند الرغبة في الحصول على معلومات بشأن الشوارع والفنادق وتفادي الحديث إلى أيّ كان، كما قدمت الخارجية الأميركية نصائح للمسافرين

شوف تيفي

نصحت وزارة الخارجية الأمريكية السائحات الاعتماد على مراكز الشرطة عند الرغبة في الحصول على معلومات بشأن الشوارع والفنادق وتفادي الحديث إلى أيّ كان، كما قدمت الخارجية الأميركية نصائح للمسافرين بتعلم أكبر عدد ممكن من الكلمات المغربية ولما لا الفرنسية التي قد تساعد كثيرا في خلق أجواء حميمية في المغرب.

واحتل المغرب المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر خطورة على السياح عموما وعلى السائحات على وجه الخصوص، واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنّ هناك احتمالا كبيرا لتعرض المواطنين الأميركيين "للعنف وجرائم التحرش وأعمال السطو... في كبرى المدن السياحية المغربية.

ووفق "اورونيوز" فمن بين النصائح التي قدمتها وزارة الخارجية الأميركية لسلامة السائحات في المغرب إخفاء بطاقات الهوية والأموال عن أعين الفضوليين، عدم ارتداء مجوهرات وأشياء ثمينة خلال التجول في الشوارع والأحياء الشعبية، أخذ الحيطة والحذر ومراقبة المقتنيات الشخصية والحقائب.


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