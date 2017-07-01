تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص اضطرار شرطي لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف سائق ''خليجي'' حاول تعريض عناصر الشرطة للإيذاء العمدي بمراكش ﻿

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد اضطر شرطي يعمل بدورية للشرطة السياحية بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، إلى استخدام سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصة تحذيرية في الهواء أثناء عملية توقيف سائق سيارة، كان

''شوف تيفي''+''و م ع''

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد اضطر شرطي يعمل بدورية للشرطة السياحية بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، إلى استخدام سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصة تحذيرية في الهواء أثناء عملية توقيف سائق سيارة، كان يسير بسرعة فائقة، وهو في حالة غير طبيعية، وحاول تعريض عناصر الشرطة للإيذاء العمدي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن سائق سيارة خفيفة كان في حالة سكر متقدمة ويسير بسرعة غير ملائمة، رافضا الامتثال لعناصر دورية الشرطة السياحية، ومحاولا تعريضهم للخطر، وهو ما اضطر أحد الشرطيين إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء انطلاقا من مسدسه الوظيفي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم اعتماد المعايير التقنية لتشخيص هوية المشتبه فيه، نظرا لعدم حمله وثائق الهوية وادعائه أنه يحمل جنسية بلد عربي، وذلك بالموازاة مع إخضاعه لإجراءات البحث القضائي التي تتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.