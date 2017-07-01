رسميا... الحكومة تعلن لائحة الأشغال الممنوعة على العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة ﻿

صادق المجلس الحكومي المنعقد صبيحة اليوم الخميس 3 غشت 2017، على مشروع مرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة.



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صادق المجلس الحكومي المنعقد صبيحة اليوم الخميس 3 غشت 2017، على مشروع مرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة.



ويهدف المشروع وفق بلاغ عقب المجلس الحكومي، إلى تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة.



وينص المشروع على تحديد لائحة الأشغال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة والتي تتضمن خمسة عشر (15) نوعا من الأشغال ، وقد تضمن مشروع المرسوم لائحة من الأشغال التي تكتسي طابع الخطورة.



وحسب البلاغ، فقد منعت الحكومة على العمال المنزليين، "الاعتناء بشؤون البيت، والاعتناء بالأطفال أو بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو لكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة.

السياقة؛ البستنة، حراسة البيت، حمل الأثقال".





