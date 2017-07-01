بالفيديو..بعد الدراسة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بخصوص التلقيح الاصطناعي للانجاب: الشيخ الفزازي يفجرها ''التلقيح بين الذكر والأنثى حرام..ولكن'' ﻿

في تعليقه على الدراسة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي شجعت على التلقيح الاصطناعي بين الذكور والإناث من أجل الانجاب، قال الشيخ السلفي محمد الفزازي في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الخميس، إن

''شوف تيفي''

في تعليقه على الدراسة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي شجعت على التلقيح الاصطناعي بين الذكور والإناث من أجل الانجاب، قال الشيخ السلفي محمد الفزازي في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الخميس، إن التلقيح الاصطناعي بين الذكر والأنثى واللذان لا تجمعهما علاقة شرعية حرام والنقاش في هذا الموضوع محسوم.

وأوضح الفزازي أن تلقيح أنثى بحيوان منوي لذكر لا ترتبط بعلاقة زوجية معه، يعتبر حراما من الناحية الدينية والشرعية، مشيرا في الوقت نفسه أن هذا التلقيح حلال بالنسبة للزوجين في حال إصابة أحدهما بالعقم، إذ لا مانع أن تلقح بويضة الزوجة بمني زوجها.



وأضاف الفزازي كذلك أن قيام بعض المشهورات وللحفاظ على جمالهن ورشاقتهن بكراء الأرحام من خلال زرع بويضاتهن في رحم أنثى أخرى حتى تنجب مكانها، هو حرام أيضا من الناحية الدينية.



