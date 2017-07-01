بالصورة.. الملك محمد السادس التقى ببنكيران بالمضيق..وهذه هي التفاصيل ﻿

نشرت صفحة الملك محمد السادس الفايسبوكية، قبل قليل من يومه الخميس، صورة جمعت الملك محمد السادس بمواطن وزوجته بالمضيق، وهي الصورة التي تم التقاطها ليلة أمس.

"شوف تيفي"

نشرت صفحة الملك محمد السادس الفايسبوكية، قبل قليل من يومه الخميس، صورة جمعت الملك محمد السادس بمواطن وزوجته بالمضيق، وهي الصورة التي تم التقاطها ليلة أمس.

وأوضح سفيان البحري مدير الصفحة في تدوينته التي كشف من خلالها عن تفاصيل اللقاء بين الملك والمواطن وزوجته، أن الأمر يتعلق بمواطن يدعى محمد بنكيران، أخبره بأنه كان رفقة زوجته على دراجة نارية، والتقيا بالملك بالقرب من القصر منتصف ليلة أمس، والتقطا معه الصورة.



وأضاف البحري أن بنكيران قال له "كنت أنا ومراتي فالموطور وبان لينا ملكنا خارج من القصر للي فالمضيق مع ديك 00:48 ديال هاد الليلة، قلت لو سيدنا شي صورة معاك وهو يقول ليا من بعد، قلت لو على خاطرك .. شويا ملكنا هدر فالـ تولكي ولكي وهوما يوقفو الحراس ووقفنا حنا وتوصورنا معاه وجات فلو وهو يقول للحارس عاودها وشعلو الفلاش راه جات مظلمة وقال ليا منين نتوما، قلت لو من فاس، أنا أخويا سفيان خدام فالقصر ديال فاس كانصايب الخليع لسيدنا، الله يطول لينا فعمرو ".