 دنيا بطما من منصة مهرجان الشواطئ إلى إحياء حفلات في ملهى ليلي ﻿
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دنيا بطما من منصة مهرجان الشواطئ إلى إحياء حفلات في ملهى ليلي

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 17:28 دنيا بطما من منصة مهرجان الشواطئ إلى إحياء حفلات في ملهى ليلي | ثقافة و فنون
دنيا بطما من منصة مهرجان الشواطئ إلى إحياء حفلات في ملهى ليلي
حلت الفنانة دنيا بطمة أمس الأربعاء، بالمدينة الحمراء مراكش بعد إحياءها لحفلات مهرجان الشواطئ في كل من مارتيل والمضيق، حيث من المقرر إلى غاية 10 من شهر غشت الحالي أن تطل بطما على جمهورها بملهي ليلي

 

حلت الفنانة دنيا بطمة أمس الأربعاء، بالمدينة الحمراء مراكش بعد إحياءها لحفلات مهرجان الشواطئ في كل من مارتيل والمضيق، حيث من المقرر إلى غاية 10 من شهر غشت الحالي أن تطل بطما على جمهورها بملهي ليلي يدعى "الديوان".

وقد نشر زوجها محمد الترك على صحفته الرسمية بموقع "انستغرام" صور إعلانية لحفلات بالملهى المذكور، ارفقها بتعليق يقول فيه: " كونوا على الموعد..الديوان مراكش".

يذكر أن بطما ستعود للقاء جماهيرها في مهرجان الشواطئ في حفلتين في كل من مدينة طنجة يوم 15 من غشت الجاري وعروس الجنوب أكادير يوم 21 من نفس الشهر.

 

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