المغرب يُؤجل الحسم في إعتقال رئيس السودان ويعلن تتبعه لملف الضابطين المختطفين بالسواحل الإفريقية ﻿

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الإجتماع المفاجئ لأعضاء الحكومة يوم أمس، خصص للتدارس حول الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2018، موضحا بأن الإجتماع كان مبرمج له منذ فترة في إطار

شوف تيفي





أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الإجتماع المفاجئ لأعضاء الحكومة يوم أمس، خصص للتدارس حول الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2018، موضحا بأن الإجتماع كان مبرمج له منذ فترة في إطار "ندوة للحكومة"، حيث تم الإستماع لعرض لوزير الإقتصاد والمالية في الموضوع.



وأضاف الخلفي بأن هناك تقارير إعلامية تحدتث عن إختطاف مجموعة من الأشخاص من قبل قراصنة بسفينة بانامية وتستغل من قبل شركة ملاحة كونغولية، قيل بأن ضابطين مغربيين ضمن المختطفين، حيث أشار الخلفي أن الحكومة "تتابع الموضوع وأن الجهات المعنية والمختصة ستعلن أي جديد في الموضوع".



وقال الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي والتي إنتهت قبل قليل بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة لم تتطرق اليوم إلى العريضة التي تطالب بإعتقال عمر البشير رئيس السودان مباشرة بعد دخوله للمغرب في إطار زيارة رسمية.





