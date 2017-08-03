عاجل وجد خطير..ها شنو وقع مع فتاة قاصر حَاملة بالمدينة القديمة بالبيضاء+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها، أن المصالح الأمنية، اعتقلت قبل قليل من يومه الخميسن فتاة قاصر حامل، بالمدينة القديمة بالبيضاء، بعد أن ضبطها أبناء الحي متلبسة بتنفيذ عمليات سرقة داخل مجموعة من المنازل.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها، أن المصالح الأمنية، اعتقلت قبل قليل من يومه الخميسن فتاة قاصر حامل، بالمدينة القديمة بالبيضاء، بعد أن ضبطها أبناء الحي متلبسة بتنفيذ عمليات سرقة داخل مجموعة من المنازل.

وأوضح المصدر ذاته أن الفتاة الحامل، تقوم بجولة بأزقة المدينة القديمة، وتطرق أبواب المنازل بدعوى بحثها عن إحدى صديقاتها، وحينما تتأكد بأن لا أحد يتواجد بها، تسارع إلى دخولها وسرقة ممتلكات أصحابها وخاصة الهواتف النقالة.

وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة من الشبان، شكوا في تحركات الفتاة، وخلال مراقبتهم تبين لهم تورطها في عمليات سرقة ليتم إيقافها وتسليمها للمصالح الأمنية التي اقتادتها لدائرة أمنية من أجل التحقيق معها.