 الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا ''لخدمة المواطنين'' تفاعلا مع الخطاب الملكي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا لخدمة المواطنين تفاعلا مع الخطاب الملكي | بوليتيك

الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا ''لخدمة المواطنين'' تفاعلا مع الخطاب الملكي

فضيحة تهز طنجة.. قاصر عندها 15 سنة دخلات عشيقها لمنزل الأسرة وتصورات معاه في أوضاع جنسية..وها شنو دار الأب ديالها+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز طنجة.. قاصر عندها 15 سنة دخلات عشيقها لمنزل الأسرة وتصورات معاه في أوضاع جنسية..وها شنو دار

بالفيديو.. مواطن حيد الصابو من طونوبيل ديالو بيديه..شوفو رد فعل الشركة | بووز

بالفيديو.. مواطن حيد '' الصابو'' من طونوبيل ديالو بيديه..شوفو رد فعل الشركة

الخطوط الملكية المغربية تستعد لنقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة في الموسم القادم | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية تستعد لنقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة في الموسم القادم

عاجل وبالصورة: هذا أول رد من الشركة العامة التي اقتطعت 2000 درهم من الحسابات البنكية لزبنائها | مجتمع

عاجل وبالصورة: هذا أول رد من الشركة العامة التي اقتطعت 2000 درهم من الحسابات البنكية لزبنائها

بالفيديو:العثماني لوزرائه...الخطاب الملكي وضع اليد على العديد من الإختلالات | بوليتيك

بالفيديو:العثماني لوزرائه...الخطاب الملكي وضع اليد على العديد من الإختلالات

فيديو صادم.. شوفو هاد البنت شنو كدير فوق المقابر | بووز

فيديو صادم.. شوفو هاد البنت شنو كدير فوق المقابر

هام للمغاربة....طقس حار جدا يصل إلى 46 درجة بهذه المناطق غدا الجمعة | مجتمع

هام للمغاربة....طقس حار جدا يصل إلى 46 درجة بهذه المناطق غدا الجمعة

التفاتة إنسانية قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى: المديرية العامة للأمن الوطني تصرف مبالغ مالية لفائدة أرامل رجال الأمن | بوليتيك

التفاتة إنسانية قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى: المديرية العامة للأمن الوطني تصرف مبالغ مالية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا ''لخدمة المواطنين'' تفاعلا مع الخطاب الملكي

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 16:30 الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا لخدمة المواطنين تفاعلا مع الخطاب الملكي | بوليتيك
الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا ''لخدمة المواطنين'' تفاعلا مع الخطاب الملكي
صرح الناطق الرسمي للحكومة ''مصطفى الخلفي'' أن المجلس الحكومي المنعقد صبيحة اليوم برئاسة سعد الدين العثماني، أكد على إقرار خطة وبرنامج عمل بشكل مستعجل لتدارك الإختلالات التي أشار إليها الخطاب


بوليتيك
شوف تيفي

صرح الناطق الرسمي للحكومة ''مصطفى الخلفي'' أن المجلس الحكومي المنعقد صبيحة اليوم برئاسة سعد الدين العثماني، أكد على إقرار خطة وبرنامج عمل بشكل مستعجل لتدارك الإختلالات التي أشار إليها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة عازمة على بلورة خطة عمل إستعجالية لخدمة المواطنين، وكذا تصحيح الإختلالات التي أوردها الخطاب الملكي خاصة المراكز الجهوية للإستثمار.

وأوضح الخلفي، أن الحكومة ستأخذ التوجيهات التي جاء بها الخطاب الملكي بالجدية اللازمة، حيث كشف المسؤول الوزاري أن الحكومة قررت إحداث لجنة لإصلاح الإدارة، مع إلزام كل قطاع حكومي بتقديم مقترحات لإنجاح ورش الإصلاح المنشود.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة الإصلاح الورش شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو:العثماني لوزرائه...الخطاب الملكي وضع اليد على العديد من الإختلالات | بوليتيك

بالفيديو:العثماني لوزرائه...الخطاب الملكي وضع اليد على العديد من الإختلالات

التفاتة إنسانية قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى: المديرية العامة للأمن الوطني تصرف مبالغ مالية لفائدة أرامل رجال الأمن | بوليتيك

التفاتة إنسانية قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى: المديرية العامة للأمن الوطني تصرف مبالغ مالية لفائدة أرامل رجال الأمن

انفراد: اللبار في أول رد له على الوزير بوسعيد نعل الشيطان وحشومة وعيب وعار وزير يقول ندخل فيك ونخرج عليك وخاصو يدير عقلو ... | بوليتيك

انفراد: اللبار في أول رد له على الوزير بوسعيد ''نعل الشيطان وحشومة وعيب وعار وزير يقول ندخل فيك ونخرج عليك وخاصو يدير عقلو ...''

بعد الحسيمة..لجنة تفتيش لجميع المشاريع التي دشنها الملك في جميع الجهات | بوليتيك

بعد الحسيمة..لجنة تفتيش لجميع المشاريع التي دشنها الملك في جميع الجهات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..poste ديال الضو يشكل خطر على ساكنة سلا و المسؤولين | بــووز
منذ 33 دقيقة

بالفيديو..poste ديال الضو يشكل خطر على ساكنة سلا و المسؤولين

بعد حلولها بالمغرب..وئام الحماني تُفجرها في وجه الخليجيات..المغربيات ماشي خطافات الرجال و بصح ساحرات | بــووز

بعد حلولها بالمغرب..وئام الحماني تُفجرها في وجه الخليجيات..المغربيات ماشي خطافات الرجال و بصح ساحرات

المغربية المقيمة بالخليج وئام الدحماني بكل صراحة:معنديش مشكل نتزوج بمسيحي أو يهودي وخا أنا مسلمة | بــووز

المغربية المقيمة بالخليج وئام الدحماني بكل صراحة:معنديش مشكل نتزوج بمسيحي أو يهودي وخا أنا مسلمة

صادم و بوجه مكشوف..عسكري مغربي يُفجرها..كنت خدام فالصحراء و منين جيت حصلت مراتي كتخوني | بــووز

صادم و بوجه مكشوف..عسكري مغربي يُفجرها..كنت خدام فالصحراء و منين جيت حصلت مراتي كتخوني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا لخدمة المواطنين تفاعلا مع الخطاب الملكي | بوليتيك
منذ 19 دقيقة

الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا ''لخدمة المواطنين'' تفاعلا مع الخطاب الملكي

فضيحة تهز طنجة.. قاصر عندها 15 سنة دخلات عشيقها لمنزل الأسرة وتصورات معاه في أوضاع جنسية..وها شنو دار الأب ديالها+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز طنجة.. قاصر عندها 15 سنة دخلات عشيقها لمنزل الأسرة وتصورات معاه في أوضاع جنسية..وها شنو دار

بالفيديو.. مواطن حيد الصابو من طونوبيل ديالو بيديه..شوفو رد فعل الشركة | بووز

بالفيديو.. مواطن حيد '' الصابو'' من طونوبيل ديالو بيديه..شوفو رد فعل الشركة

الخطوط الملكية المغربية تستعد لنقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة في الموسم القادم | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية تستعد لنقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة في الموسم القادم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.