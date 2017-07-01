الحكومة تعد برنامجا إستعجاليا ''لخدمة المواطنين'' تفاعلا مع الخطاب الملكي ﻿

صرح الناطق الرسمي للحكومة ''مصطفى الخلفي'' أن المجلس الحكومي المنعقد صبيحة اليوم برئاسة سعد الدين العثماني، أكد على إقرار خطة وبرنامج عمل بشكل مستعجل لتدارك الإختلالات التي أشار إليها الخطاب



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صرح الناطق الرسمي للحكومة ''مصطفى الخلفي'' أن المجلس الحكومي المنعقد صبيحة اليوم برئاسة سعد الدين العثماني، أكد على إقرار خطة وبرنامج عمل بشكل مستعجل لتدارك الإختلالات التي أشار إليها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.



وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة عازمة على بلورة خطة عمل إستعجالية لخدمة المواطنين، وكذا تصحيح الإختلالات التي أوردها الخطاب الملكي خاصة المراكز الجهوية للإستثمار.



وأوضح الخلفي، أن الحكومة ستأخذ التوجيهات التي جاء بها الخطاب الملكي بالجدية اللازمة، حيث كشف المسؤول الوزاري أن الحكومة قررت إحداث لجنة لإصلاح الإدارة، مع إلزام كل قطاع حكومي بتقديم مقترحات لإنجاح ورش الإصلاح المنشود.





