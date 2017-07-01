فضيحة تهز طنجة.. قاصر عندها 15 سنة دخلات عشيقها لمنزل الأسرة وتصورات معاه في أوضاع جنسية..وها شنو دار الأب ديالها+تفاصيل جد صادمة ﻿

تمكنت خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة نهاية الأسبوع الأخير من شهر يوليوز من فك لغز شكاية بالهجوم على مسكّن الغير والتهديد و الابتزاز بنشر صور خليعة ، حيث

"شوف تيفي"



تمكنت خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة نهاية الأسبوع الأخير من شهر يوليوز من فك لغز شكاية بالهجوم على مسكّن الغير والتهديد و الابتزاز بنشر صور خليعة ، حيث يتعلق الموضوع بشكاية تقدم بها ولي امر فتاة قاصر 15 سنةً يدعي من خلالها أن ابنته تعرضت للتغرير من طرف صديق لها تعرفت عليه و دخل عليها عنوة الى منزله و قام بتصويرها في اوضاع مخلة وًبدأ بتهديدها و ابتزازها للحصول على المال أو نشر الصور بمواقع التواصل الاجتماعي .



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الخلية المكلفة بمحاربة الجريمة الالكترونية وبعد الاستماع لوالد الفتاة عملت على تحديد هوية المشتكى به و استدعائه و البحث معه بإشراف وتوجيه من النيابة العامة المختصة ، حيث أنكر الشاب القاصر 17 سنة المشتكى به ان يكون هاجم الفتاة في منزلها او قام بتصويرها وبالبحث حول مصير الصور و الفيديوهات التي كانت بحوزته صرح ان الصور لا تخصه و أنكر في البداية معرفته بها و أن الشاكية تربطها علاقة مع شخص آخر هو المقصود بذلك . لكن مواجهته بالشاكية و القرائن اعترف انه تواصل مع الشاكية رفقة والدها بشكل حبي و سلمهمً هاتفه و قاموا بمسح جميع الصور و الفيديو الموجودة به ، ليتفاجأ اليوم أنه أصبح موضوع شكاية منهم .

وأوضح المصدر ذاته أن الخلية الامنية لمحاربة الجريمة المعلوماتية و لفك لغز هذه الشكاية عملت بوسائلها التقنية و المتطورة على استرجاع الصور و الفيديوهات و كذلك حتى المحادثات الخاصة بالطرفين الشاكي و المشتكى به، ليتبين ان الشاكية هي من طلبت من المشتكى به القدوم للمنزل وأنها هي من قامت بتصوير جميع الصور الحميمية التي تجمعها بالمشتكى به ، كما تبين أيضا صور أخرى لصديق آخر في نفس الوضعيات .

وأكد ذات المصدر أن مواجهة، تمت بين كل من الشاكية و المشتكى به لما توصلت اليه الأبحاث التقنية لخلية مكافحة الجريمة المعلوماتية وأحالت القضية الى النيابة العامة المختصة.