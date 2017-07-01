الخطوط الملكية المغربية تستعد لنقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة في الموسم القادم ﻿

برمجت الخطوط الملكية المغربية لموسم الحج القادم لسنة 1438 هجرية، 150 رحلة ستؤمن من خلالها نقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة، انطلاقا من 8 مدن مغربية وهي الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة و وجدة والناظور

''شوف تيفي''

برمجت الخطوط الملكية المغربية لموسم الحج القادم لسنة 1438 هجرية، 150 رحلة ستؤمن من خلالها نقل أزيد من 20 ألف حاج وحاجة، انطلاقا من 8 مدن مغربية وهي الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة و وجدة والناظور وأكادير ومراكش.

فيما من المقرر أن تعزز "لارام" أسطولها الجوي عن طريق استئجار طائرتين من نوع ايرباص 330 وايرباص 340 التي توفر على التوالي 266 و300 مقعدا.

وتعمل الخطوط الملكية المغربية على تقوية الإمكانيات المادية والبشرية لديها، عبر دعم أطقمها العاملة في مكة وجدة والمدينة المنورة، على مستوى المطارات والفنادق، لمساعدة الحجاج المغاربة وتسهيل الإجراءات والمساطر المتعلقة بالنقل.